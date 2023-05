Servette kommt bei GC in der 32. Runde der Super League zu einem 3:2-Erfolg.

Miroslav Stevanovic avanciert mit zwei Treffern zum Matchwinner.

Servette profitiert vom Unentschieden bei Luzern - Lugano und springt auf Platz 2. Zürich siegt in Basel 2:0.

Auch das vierte Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison wurde zur Beute von Servette. Wie bereits im letzten Herbst treten die Genfer mit einem 3:2-Sieg die Heimreise an. Noch dazu sind es «Big Points» für Servette: Geht man davon aus, dass auch Platz 5 zur Teilnahme am europäischen Geschäft reichen wird, vergrössern die «Grenats» den Abstand auf GC und den ersten Nicht-Europa-Platz auf 8 Zähler.

Für die Differenz sorgte Miroslav Stevanovic, der in der zweiten Halbzeit sowohl das 2:1 als auch den Siegtreffer zum 3:2 erzielte:

51. Minute: Stevanovic geniesst in der Mitte viele Freiheiten und verwertet den flachen Pass von Kevin Mbabu mühelos.

Stevanovic geniesst in der Mitte viele Freiheiten und verwertet den flachen Pass von Kevin Mbabu mühelos. 82. Minute: Anthony Baron tankt sich auf der linken Seite durch. Nach seiner Flanke steht Stevanovic am zweiten Pfosten richtig und schiebt ein.

Der Erfolg der Gäste im Letzigrund war auf keinen Fall gestohlen. Stevanovics erstem Streich war unter anderem ein Lattenkopfball von Samba Lélé Diba und eine Riesenchance Dereck Kutesas direkt im Anschluss vorausgegangen. GC war durch den eingewechselten Giotto Morandi eher entgegen des Spielverlaufs zum 2:2 gekommen (67.).

Schliessen 00:37 Video Stevanovic nutzt seine Freiheiten zum 2:1 Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden. 00:34 Video Morandi verwertet Pusic-Flanke per Kopf Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Severin gleicht Shabanis Führung aus

Die Zürcher hatten einen Traumstart in die Partie verzeichnet. Bereits in der 7. Minute gingen sie durch Meritan Shabani in Führung, der nach drei Spielsperren erstmals wieder randurfte. Von Renat Dadashov eingesetzt, vernaschte er Steve Rouiller und schob überlegt zum 1:0 ein.

Servette wurde jedoch besser und vor allem bei Standards auch gefährlich. Nach einem Freistoss Stevanovics machte sich GC-Verteidiger Bendeguz Bolla unfreiwillig zum Vorlagengeber für Yoan Severin, der in der 40. Minute den Ausgleich besorgte.

Schliessen 00:31 Video Severin staubt zum 1:1 ab Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. 00:43 Video Shabani lässt GC früh jubeln Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Das Team von Alain Geiger ist damit vier Runden vor Meisterschaftsschluss wieder zurück auf Platz 2 und damit auf Champions-League-Quali-Kurs. GC verbleibt nach der zweiten Niederlage in Folge auf Tabellenrang 6.

So geht es weiter

GC darf am kommenden Samstag erneut zuhause antreten. Luzern gastiert im Letzigrund. Servette empfängt Schlusslicht Sion zum Rhone-Derby (live auf SRF zwei und in der Sport App).