Im einzigen Samstagsspiel der 19. Super-League-Runde gewinnt Vaduz zuhause gegen Zürich mit 3:2.

Matteo Di Giustos 3:1 in der 78. Minute bringt die Entscheidung in einer in der 2. Halbzeit animierteren Partie.

Zürich gibt eine 1:0-Führung aus der Hand.

Vaduz erweist sich im Jahr 2021 als hartnäckiger Gegner. Bis auf das 0:2 in St. Gallen haben die Liechtensteiner in 5 Partien nicht verloren. Nach dem 0:1 Ende Januar blieb der FCZ beim Tabellenschlusslicht erneut ohne Punkte.

Noch bitterer: Den entscheidenden Schlag versetzte dem Team von Massimo Rizzo mit Matteo Di Giusto ein Eigengewächs. Der 20-Jährige war auf diese Saison hin vom Nachwuchs der Zürcher zu den Liechtensteinern gekommen. Er liess FCZ-Goalie Yanick Brecher mit seinem Distanzschuss in der 78. Minute keine Chance und traf zum 3:1.

Fidan Aliti liess zwar 5 Minuten später mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 noch einmal Hoffnung aufkommen, zum Ausgleich reichte es Zürich aber nicht mehr.

Vaduz dreht die Partie

In einem lange Zeit wenig berauschenden Spiel waren die Gäste in der 43. Minute durch Antonio Marchesano, der sein 7. Saisontor erzielte, zwar in Führung gegangen.

Doch die Reaktion von Vaduz fiel nach der Pause heftig aus.

54. Minute: Milan Gajic gleicht nach einem Foul von Becir Omeragic im FCZ-Strafraum per Penalty zum 1:1 aus.

Milan Gajic gleicht nach einem Foul von Becir Omeragic im FCZ-Strafraum per Penalty zum 1:1 aus. 64. Minute: Nach einem ungenügend geklärten Gajic-Freistoss bedient Cédric Gasser mit einer Massflanke Joël Schmied. Der Verteidiger trifft zum 2. Mal innert drei Tagen, die Partie ist gedreht.

Während Zürich es verpasste, sich für die 1:4-Klatsche unter der Woche gegen YB zu rehabilitieren, kommt Vaduz dank des dritten Sieges in dieser Saison bis auf einen Punkt an Luzern und den Barrage-Platz heran (bei allerdings 3 Spielen mehr auf dem Konto).

So geht es weiter

Zürich empfängt am Sonntag in einer Woche Basel zum Klassiker. Vaduz reist gleichentags zum Kellerduell nach Luzern.