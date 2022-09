Servette schlägt den FCZ in der 8. Runde der Super League in Genf 3:2. Der Siegtreffer von David Douline fällt in der 95. Minute.

Timothé Cognat und Moritz Bauer bringen das Heimteam zweimal in Führung, Jonathan Okita gleicht zweimal aus. Der FCZ-Doppeltorschütze fliegt danach mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Tabellenführung müssen die Genfer gleich wieder an YB abtreten, das gegen Lugano 3:0 gewinnt. Basel schlägt GC deutlich 5:1.

Glücksgöttin Fortuna hat den FC Zürich weiterhin nicht auf dem Zettel. Die 95. Minute war gerade angebrochen, als Servette zu einem letzten Eckball kam. David Douline köpfelte zum 3:2 ein und sicherte seinen Farben zum spätestmöglichen Zeitpunkt doch noch die drei Punkte.

01:23 Video Douline köpfelt Servette zum Sieg Aus Sport-Clip vom 11.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Zuerst war ein anderer Akteur auf dem Weg gewesen, der Held dieser äusserst unterhaltsamen Partie zu werden: Jonathan Okita. Der FCZ-Offensivmann hatte auf die ersten beiden Führungstreffer der heimstarken Gastgeber jeweils eine schlagkräftige Antwort gefunden:

21. Minute: Okita kann nach einem langen Ball alleine auf Jérémy Frick losziehen. Er überwindet den Servette-Goalie mit einem sehenswerten Heber zum 1:1.

Okita kann nach einem langen Ball alleine auf Jérémy Frick losziehen. Er überwindet den Servette-Goalie mit einem sehenswerten Heber zum 1:1. 50. Minute: Der Deutschkongolose, der auf diese Saison hin von Nijmegen zum FCZ gekommen ist, erzielt ein absolutes Traumtor. Sein Distanzschuss schlägt im Lattenkreuz zum 2:2 ein.

Schliessen 00:37 Video Okita mit dem perfekten Lupfer gegen Frick Aus Sport-Clip vom 11.09.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden. 00:54 Video Okita doppelt mit einem Kracher nach Aus Sport-Clip vom 11.09.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Der FCZ powerte weiter und verzeichnete Pech bei einem Lattenschuss von Adrian Guerrero (64.). Auch eine gekonnte Flugeinlage von Aiyegun Tosin war nicht von Erfolg gekrönt. Und dann kam ein weiterer Bruch: Nach seiner 2. gelben Karte musste Okita in der 72. Minute vorzeitig vom Platz und bremste die FCZ-Schlussoffensive. Douline versetzte dem Meister dann den K.o.-Stoss. Zürich bleibt auch nach 8 Spielen auf 2 Punkten sitzen.

Cognat im 151. Spiel für Servette mit Tor und Assist

Zunächst hatte Timothé Cognat der Partie den Stempel aufgedrückt. Vor dem Spiel für 150 Pflichtspiele im Trikot der «Grenat» ausgezeichnet, hatte er nicht einmal 3 Minuten gebraucht, um das 1:0 nach einer herrlichen Kombination zu erzielen. Cognat war es auch, der kurz vor der Pause Moritz Bauer seinen ersten Super-League-Treffer überhaupt ermöglichte. Sein Querpass fand zum Aussenverteidiger, der überlegt zum 2:1 abschloss.

Schliessen 00:51 Video Cognat beschert Servette einen Traumstart Aus Sport-Clip vom 11.09.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 01:41 Video Pflückes Tor zählt nicht, Bauer springt in die Bresche Aus Sport-Clip vom 11.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

So geht es weiter

Für den FCZ steht unter der Woche die Reise nach Nordnorwegen zu Bodö/Glimt an, wo man zum zweiten Gruppenspiel in der Europa League antritt. Im Cup wartet dann am Sonntag Lausanne mit dem ehemaligen FCZ-Trainer Ludovic Magnin. Servette misst sich in den Cup-Sechzehntelfinals bereits am Samstag mit Erstligist La Chaux-de-Fonds.