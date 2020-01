3:2-Sieg in Zürich

Der FC Luzern gewinnt das 1. Spiel 2020 in Zürich mit 3:2.

Damit glückt die Premiere des neuen FCL-Trainers Fabio Celestini.

Im Romand-Derby entführt Servette dank einem 2:1-Sieg 3 Punkte aus Neuenburg.

Neues Jahr, neues Glück. Beim FC Luzern hat man die Gleichung in der Winterpause gleich noch um einen neuen Trainer erweitert – und damit zumindest im ersten Spiel des Jahres 2020 recht bekommen.

Effizienter FCL vor der Pause

Zwar geriet Luzern bei der Premiere unter Fabio Celestini im Letzigrund durch das Tor von Marco Schönbächler schon nach 5 Minuten in Rückstand und man wähnte sich in der Hinrunde der Super League, als Luzern oft enttäuscht hatte. Doch dann steigerten sich die Innerschweizer markant.

Nur 8 Minuten später glichen die «Leuchten» durch einen herrlichen Weitschuss von Idriz Voca aus. Nachdem FCL-Goalie Marius Müller einen Abschluss von Nathan parieren konnte (19.), zündete Luzern endgültig den Turbo.

Nach einem Eckball kommt der Ball via Francesco Margiotta zu Ryder Matos, der zum 2:1 erfolgreich ist.

Nur 150 Sekunden später verwertet Margiotta eine Vorlage artistisch zum 3:1.

Nathan vergibt den Ausgleich

Mit der sicheren Führung im Rücken gestand der FCL dem Heimteam nach der Pause mehr Ballbesitz zu. Eine Strategie, die lange aufging. Zwar spielte sich das Geschehen immer häufiger in der Luzerner Hälfte ab, wirklich gefährlich wurde es jedoch nur nach einer Stunde, als Müller zweimal sein Können beweisen musste.

Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende nährte Blaz Kramer die Hoffnungen beim FCZ, der im Winter mit seinem Trainer Ludovic Magnin verlängert hatte, mit dem 2:3-Anschluss zwar wieder. Zu mehr reichte es den Stadtzürchern aber nicht mehr, weil Nathan in der Nachspielzeit mit seinem Kopfball das Tor nicht traf.

Nun kommt der Meister

Für Luzern, das sich dank dem Sieg vom zweitletzten Xamax absetzen kann, wird die Aufgabe am nächsten Wochenende nicht leichter: Meister YB gastiert in der Innerschweiz. Zürich, das es verpasste, näher an St. Gallen auf Platz 3 heranzurücken, reist nach Sion.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 19:00 Uhr, 25.01.20