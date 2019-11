Der FC Thun ist auf der Suche nach einem neuen Investor in Asien fündig geworden: Die Firma will 3 Mio. Franken einschiessen.

Wie der FC Thun an einer Medienkonferenz bekannt gab, ging der Klub eine Partnerschaft mit der Pacific Media Group (PMG) ein. Das Unternehmen mit Sitz in China will insgesamt 3 Millionen Franken in den FC Thun einschiessen.

Das Kerngeschäft der PMG ist die Finanzierung und der Vertrieb digitaler Inhalte (Filme, Sportübertragungen und Games) aus den USA auf dem asiatischen Markt. Seit einigen Jahren arbeitet die PMG überdies mit internationalen Fussballspieler-Datenbanken.

«Der Klub behält seine Seele»

Eine halbe Million hat die PMG an Thun bereits überwiesen, wofür das Unternehmen im Gegenzug 5 Prozent des Aktienkapitals des Fussballklubs übernommen hat. Die restliche Summe ist in den nächsten 10 Jahren bei Bedarf abrufbar.

«Der Klub behält seine Seele», betonte Präsident Markus Lüthi. So solle die Aktienmehrheit auch künftig auf verschiedenen Schultern verteilt bleiben. Die bereits unterschriebenen Verträge sehen für die PMG eine Maximalbeteiligung an den Aktien von 25 Prozent vor.

Sendebezug: Abendbulletin, Radio SRF 1, 26.11.2019, 17:10 Uhr