YB schlägt St. Gallen in der 8. Runde der Super League im Wankdorf 2:1.

Jordan Siebatcheu (3.) und Felix Mambimbi (47.) bringen den Meister auf die Siegesstrasse.

St. Gallen kommt dank Kwadwo Duah (61.) zurück ins Spiel und schnuppert lange am Ausgleich.

In der zweiten Partie des Tages kommt Servette gegen Lausanne nicht über ein 1:1 hinaus.

Ob die Young Boys den Blick nach dem Treffer von Felix Mambimbi zum 2:0 kurz nach der Pause schon in Richtung Champions League richteten? Auf jeden Fall schaltete YB zwei Gänge zurück und brachte die zuvor chancenlosen Gäste aus St. Gallen so zurück ins Spiel.

Nach rund einer Stunde belohnte sich das Team von Peter Zeidler mit dem Anschlusstreffer für die Angriffsbemühungen. Kwadwo Duahs Freistoss wurde von der Berner Mauer unhaltbar abgelenkt.

Beflügelt vom Anschlusstreffer drückte St. Gallen auf den Ausgleich, klare Torchancen blieben aber Mangelware. YB wurde erst gegen Ende der Partie durch Konter gefährlich, scheiterte beim Versuch alles klarzumachen aber zweimal kläglich.

Weil die fehlende Kaltschnäuzigkeit des Meisters nicht bestraft wurde, feierte YB den 3. Sieg in Serie und rückt bis auf einen Punkt an Leader Basel heran. St. Gallen wartet derweil seit 7 Partien auf einen Vollerfolg und bleibt auf 6 Punkten sitzen.

Berner Startfurioso

«Never change a winning team», schien sich YB-Trainer David Wagner vor der Partie gedacht zu haben und schickte gegen St. Gallen die gleichen 11 Spieler auf das Feld, die unter der Woche Lausanne 6:1 besiegt hatten. Entsprechend wenig Angewöhnungszeit brauchten seine Mannen zu Beginn des Spiels. Noch keine 3 Minuten waren gespielt, da lag der Ball schon das erste Mal im Tor. Jordan Siebatcheu traf nach einem Eckball per Kopf zur frühen YB-Führung.

Und der Meister drückte den Gast aus St. Gallen weiter an die Wand, verpasste es aber durch Nicolas Moumi Ngamaleu (6.) und Siebatcheu (9.) nachzudoppeln. Erst ein folgenschwerer Zusammenprall vermochte das Berner Startfurioso ein wenig zu bremsen.

Christian Fassnacht stiess mit Michael Kempter zusammen und musste mit blutüberströmtem Kopf ausgewechselt werden (24.). Trotzdem war es in der Folge weiter der Meister, der die Partie kontrollierte und in der Person von Silvan Hefti das zweite Tor nur knapp verpasste (26.). Dass der Sieg noch in Gefahr geraten würde, schien zu diesem Zeitpunkt noch wenig wahrscheinlich.

So geht es weiter

Für YB geht es unter der Woche in der Champions League weiter. Die Berner sind am Mittwoch zu Gast bei Atalanta Bergamo. St. Gallen ist in der nächsten Super-League-Runde am Samstag auswärts gegen die Grasshoppers gefordert, YB reist einen Tag darauf zum Gastspiel gegen Servette.