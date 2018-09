YB - St. Gallen: Wehe, wenn sie schiessen dürfen

Es gibt nicht viele Kategorien, in welchen YB in dieser Saison nicht top ist. Aber in einer hat St. Gallen klar die Nase vorn. Kein anderes Team schoss mehr Tore von ausserhalb des Sechzehners. Vincent Sierros 1:0 gegen Lugano am Sonntag war bereits das 6. Tor aus der Distanz.

Die YB-Defensive ist also gewarnt. Der Haken an der Sache: 3 Weitschuss-Tore gingen auf das Konto von FCSG-Top-Torschütze Cedric Itten, der mit einem Kreuzbandriss nun längerfristig ausfällt. Und die anderen 2 erzielte Stjepan Kukuruzovic, der vor dem Transferschluss Ende August zu Lausanne wechselte.

Basel - Luzern: Ohne Eleke läuft's nicht

Luzern hat in dieser Saison noch kein Spiel ohne Blessing Eleke gewonnen. Mit dem 22-Jährigen holten die Innerschweizer im Schnitt 1,8 Punkte und erzielten 1,8 Tore pro Spiel, ohne nur 0,5 Tore. Wie gross sein Einfluss sein kann, bewies Eleke beim Gastspiel in Zürich, das 0:1 verloren ging.

Erst in der 86. Minute eingewechselt, kamen die Luzerner mit dem Angreifer noch zu 5 Torschüssen. Zuvor hatten die «Leuchten» gerade mal 6 Torschüsse zustande gebracht. Unter anderem traf Eleke noch den Pfosten. Ob er gegen die angeschlagene Basler Defensive von der Leine gelassen wird?

Xamax - Lugano: Die Premiere

Erstaunlich, aber wahr: In der 2003 gegründeten Super League gab es diese Affiche bislang noch nie. Letztmals trafen die beiden Teams in der Saison 2006/07 in der Challenge League aufeinander.

Xamax siegte am letzten Spieltag in Lugano mit 3:1 und besiegelte den damaligen Aufstieg in die Super League. Unter die Torschützen für die Neuenburger reihte sich auch ein gewisser Raphaël Nuzzolo.

Sendebezug: SRF zwei, «super league goool», 23.09.2018, 18:30 Uhr.