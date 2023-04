Der FC St. Gallen verliert das Heimspiel in der 30. Runde der Super League gegen Lugano 1:2.

Nach dominanter 1. Hälfte des FCSG drehen die Tessiner die Partie in Halbzeit 2.

Im anderen Spiel vom Mittwochabend geht der FCZ gegen Servette unter.

In der 86. Minute belohnte sich der FC Lugano für seine Leistungssteigerung in der Ostschweiz. Jhon Espinoza passte an der Grundlinie quer durch die Mitte, wo der eben erst eingewechselte Uran Bislimi zum 2:1 traf. FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi war chancenlos.

00:58 Video Joker Bislimi trifft für Lugano zum Sieg Aus Sport-Clip vom 26.04.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

In der Folge waren die Ostschweizer zwar bemüht, doch der 2:2-Ausgleich wollte nicht mehr fallen. So war die 1. Niederlage im 4. Saisonduell Tatsache.

Nur Witzig trifft in Halbzeit 1

Über die Niederlage gegen Lugano dürften sich die St. Galler ärgern, waren sie doch in der 1. Halbzeit dominant aufgetreten. Folgerichtig eröffnete Christian Witzig in der 19. Minute das Skore. Er behauptete sich gegen Allan Arigoni und erwischte Lugano-Keeper Amir Saipi zwischen den Beinen. Für Witzig war es das 2. Saisontor, schon das 1. hatte er gegen Lugano erzielt. Zuvor hatte Saipi einen Kopfball von Emmanuel Latte Lath noch an die Latte gelenkt.

00:52 Video Witzig erwischt Saipi zwischen den Beinen Aus Sport-Clip vom 26.04.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Nach der Pause steigerten sich die Gäste – und jubelten in der 58. Minute erstmals, wobei die Freude abrupt gebremst wurde. Renato Steffen wirbelte und bereitete vor für Mohamed Amoura, der per Kopf zum 1:1-Ausgleich traf. Der Assistent zeigte unmittelbar Offside an, doch nach Konsultation durch den Video Assistant Referee wurde der Treffer zurecht doch gegeben.

01:15 Video VAR korrigiert fälschliches Offside: Amoura gleicht aus Aus Sport-Clip vom 26.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Da in der Folge sowohl Saipi als auch Zigi weitere Treffer verhinderten, deutete vieles auf das dritte 1:1-Remis zwischen St. Gallen und Lugano in Serie hin. Doch dann schlug die Stunde der eingewechselten Espinoza und Bislimi. Damit feierte Lugano den ersten Auswärtssieg seit Januar.

Das Team von Peter Zeidler wartet indes seit nunmehr 9 Partien (inkl. Cup) und Ende Februar auf einen Sieg in der Meisterschaft.

00:59 Video Witzig: «Sehr bitter, dass wir am Ende solche Tore kassieren» Aus Sport-Clip vom 26.04.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

So geht es weiter

Der FC St. Gallen reist am Samstag nach Genf, das gegen den FC Zürich einen klaren Sieg feierte. Lugano empfängt gleichentags die Grasshoppers, welche die Meisterfeier der Young Boys vertagt hatten.