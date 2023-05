Winterthur gewinnt bei Sion in der 32. Runde der Super League mit 1:0.

Das goldene Tor erzielt Nishan Burkart bereits in der 21. Minute.

Die Zürcher geben die rote Laterne damit an die Walliser ab.

Im Abendspiel bezwingt Meister YB das kriselnde St. Gallen 2:0.

Entnervt kickte Mario Balotelli den Ball weg. Der Routinier sah für seine Unbeherrschtheit Gelb – und provozierte gleichzeitig ein kleines Gerangel, die Gemüter gingen hoch. Gerade hatte Schiedsrichter Luca Cibelli nach VAR-Konsultation einen Handspenalty für Sion zurückgenommen. Es wäre 20 Minuten vor Spielende die grösste Chance auf den Ausgleich gewesen.

Winterthur kam mit der Entscheidung sehr gut weg: Captain Yannick Schmid war der Ball im Strafraum gleich zweimal an den Arm geraten, für den Unparteiischen war aber scheinbar keine Absicht im Spiel.

01:34 Video Handspiel oder nicht? Möglicher Penalty für Sion wird aberkannt Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Es folgte eine hitzige Schlussphase, die Sittener Angriffsbemühungen blieben allerdings spielerisch auf bescheidenem Niveau und der Ausgleich fiel nicht mehr. Winterthur gibt dank den 3 Punkten die rote Laterne ab und liegt 4 Runden vor Schluss 1 Punkt vor Sion.

Burkart frech, Balotelli fehlerhaft

Das goldene Tor im Wallis war bereits nach 21 Minuten gefallen: Nishan Burkart lief nach einem Stellungsfehler von Numa Lavanchy durch, blieb alleine vor Sion-Goalie Alexandros Safarikas eiskalt und traf per Lob. Der Grieche Safarikas ist Sions nominelle Nummer 3, kam in diesem Kellerduell aufgrund von Verletzungen aber zum Handkuss.

00:30 Video Burkart bricht durch und überlobt Sion-Goalie Safarikas Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Während er seine Sache ordentlich machte, blieben seine Vorderleute einiges schuldig, allen voran die Offensive um Routinier Balotelli. Der Italiener fiel einzig mit Remplern, Diskussionen sowie technischen Mängeln auf. So vertändelte er bereits in der 18. Minute am Strafraumrand den Ball und verpasste es so, die zu diesem Zeitpunkt noch dominanteren Sittener in Führung zu schiessen.

Das Wallis bleibt Winterthur-Terrain

Nach dem 1:0 durch Burkart blieb eine Reaktion des Heimteams aber weitestgehend aus. Auch ein Dreifach-Wechsel von Trainer David Bettoni auf die 2. Halbzeit hin verfehlte seine Wirkung. Winterthur seinerseits setzte mit Kontern vereinzelt Nadelstiche, diese blieben aber ebenfalls ungefährlich.

So stehen die Zürcher nach 4 Saisonduellen mit Sion bei der starken Ausbeute von 10 Punkten. Neu kann das Team von Trainer Bruno Berner den Schlussspurt von Platz 9 aus in Angriff nehmen. Sion derweil rutscht erst zum 2. Mal in dieser Saison ans Tabellenende ab. Es war das 10. Spiel in Folge, das die Walliser vor heimischem Publikum nicht gewinnen konnten – eine solche Serie gab es für sie in der Super League noch nie.

02:41 Video Constantin: «Dieselbe Szene in Winterthur wäre genau andersherum entschieden worden» Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden. 01:43 Video Schmid: «Der Schiedsrichter hat es sich zum Glück nochmals angeschaut» Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

So geht es weiter

Für Winterthur steht am kommenden Wochenende gleich die nächste lange Auswärtsreise an: Die Zürcher gastieren am Sonntag bei Lugano. Bereits am Samstag reist Sion nach Genf und fordert Servette.