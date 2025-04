Lausanne zieht am FCZ vorbei und schafft's in die Meistergruppe

Lausanne sichert sich in der 33. Runde der Super League den letzten Platz in der Championship Group.

Weil der FCZ bei YB 1:2 verliert und die Waadtländer Lugano mit 2:0 besiegen, zieht das Team von Ludovic Magnin noch an den Zürchern vorbei.

St. Gallen muss trotz einem 1:0-Sieg über Sion in die Abstiegsgruppe.

Vor der 33. Runde in der Super League war die Ausgangslage im Kampf um den letzten Platz in der Meistergruppe klar: Punktet der FCZ in Bern, ist er unabhängig der Resultate in Lausanne und St. Gallen in den Top 6. Doch nach 45 Minuten lagen die Zürcher nach Toren von Cedric Itten (12.) und Christian Fassnacht (44.) schon 0:2 in Rückstand, der angestrebte Punktgewinn rückte in weite Ferne.

Die drohende Niederlage konnte die Mannschaft von Trainer Ricardo Moniz in der 2. Halbzeit nicht mehr abwenden. Obschon Steven Zuber die Spannung mit dem Anschlusstreffer vom Punkt in der 67. Minute zurückbrachte. Der FCZ drückte in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich, konnte aber trotz einiger hochkarätiger Chancen kein 2. Tor mehr erzielen. In der Nachspielzeit scheiterte Umeh Emmanuel etwa aus guter Position an Marvin Keller.

Lausanne nutzt seine Chance

So bot sich Lausanne, das von den drei Mannschaften mit Chancen auf die Meistergruppe das beste Torverhältnis aufwies, die Chance, mit einem Sieg gegen Lugano an den Zürchern vorbeizuziehen. Und diese nutzten die Waadtländer voll aus. Das Team von Trainer Ludovic Magnin bezwang das formschwache Lugano mit 2:0.

Beide Tore fielen im ersten Durchgang. In der 27. Minute brachte Fousseni Diabaté die Lausanner nach einer herrlichen Flanke Raoul Gigers in Führung. 11 Zeigerumdrehungen später erhöhte Morgan Poaty mit einem spektakulären Distanzschuss auf 2:0.

Lugano hatte zwar immer wieder Chancen auf einen Torerfolg, konnte Goalie Karlo Letica aber nie bezwingen. Durch den Sieg schaffte Lausanne nicht nur den Sprung über den Strich, sondern rückte auch bis auf zwei Zähler an die Tessiner heran.

St. Gallen trotz Sieg nicht in Top 6

Aufgrund des ungefährdeten Lausanne-Siegs verkam das Resultat in St. Gallen zur Nebensache. Damit die «Espen» nämlich überhaupt noch Chancen auf die Top 6 gehabt hätten, hätten die Waadtländer neben der nötigen FCZ-Niederlage nicht gewinnen dürfen.

So muss der FCSG trotz einem 1:0-Sieg gegen Sion den Gang in die Abstiegsgruppe antreten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es nur rund vier Minuten nach Wiederanpfiff Willem Geubbels, der seine Mannschaft in Führung brachte. Es blieb bis zum Schluss das einzige Tor des Spiels.

So geht es weiter

Die Super League geht ab der 34. Runde in die zweite Meisterschaftsphase mit der Meister- und Abstiegsgruppe, die am ersten Mai-Wochenende beginnt. Insgesamt stehen für jedes Team noch fünf Spiele an. Am 26./27. April finden zuvor die Halbfinals im Schweizer Cup statt. Am Samstag empfängt der FC Biel (Promotion League) die Young Boys, tags darauf gastiert Lausanne in Basel. Beide Partien sehen Sie live bei SRF.

Super League