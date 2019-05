Luzern liegt nach einem 3:0 gegen Zürich neu auf Rang 3.

Lugano (1:1 bei Xamax) und Thun (1:2) gegen Basel müssen einen Rückschlag verkraften.

Weil Sion bei den Grasshoppers 3:0 gewinnt, muss Xamax sicher in die Barrage.

St. Gallen siegt beim letzten Heimspiel von Tranquillo Barnetta mit 4:1 gegen YB.

Im Kampf um die Europa-League-Plätze ist es am zweitletzten Spieltag zu gewichtigen Änderungen gekommen. Lugano und Thun, bislang auf den Rängen 3 und 4 klassiert, büssten Punkte ein.

Grosser Profiteur der Runde ist der FC Luzern. Die «Leuchten» gewannen das Heimspiel gegen Zürich dank einer starken Leistung mit 3:0 und sind neu in der Pole Position um den 3. Platz.

Die Teams im Rennen um die Europa League nach 35 Runden Platz Team Torverh. Punkte 3. Luzern 56 : 57 46 4. Lugano 47 : 46 45 5. St. Gallen 48 : 57 45 6. Thun 56 : 58 43 7. Sion 50 : 54 43 8. Zürich 42 : 51 43

Luzern - Zürich 3:0

Umjubelter Matchwinner in Luzern war das 20-jährige Talent Ruben Vargas. Das Eigengewächs erzielte sowohl das 1:0 (8.) als auch das 3:0 (51.) und war damit hauptverantwortlich für den deutlichen Sieg. 5 Minuten vor Schluss erhielt Claudio Lustenberger seinen verdienten Abgang: Im letzten Heimspiel der Karriere wurde er eingewechselt und mit Standing Ovations gefeiert.

Xamax - Lugano 1:1

Was sich länger abzeichnete, ist nun fix: Xamax muss in der Barrage um den Klassenerhalt kämpfen. Lugano seinerseits verpasste es, im Kampf um Rang 3 für eine Vorentscheidung zu sorgen. Nach einer biederen ersten Halbzeit gingen die Neuenburger gegen Lugano mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine. Balint Vecsei (36.) sah seinen abgefälschten Abschluss etwas glücklich ins Xamax-Tor fallen. Nach dem Seitenwechsel erwachten die Gastgeber: Raphaël Nuzzolo scheiterte erst noch per Penalty (58.) an der Latte. Charles Pickel machte es per Kopf besser (67.).

Thun - Basel 1:2

Thun konnte sich nicht für den verlorenen Cupfinal revanchieren. In einem umkämpften Spiel, das auf beide Seiten hätte kippen können, sicherte sich schliesslich Basel den Sieg. Kevin Bua wurde mit seinem Tor zum 2:1 in der 88. Minute zum Matchwinner. FCB-Torhüter Jonas Omlin glänzte mit einigen starken Paraden. Nach einer Stunde hatte Samuele Campo den FCB in Führung gebracht, Moreno Costanzo traf für die Oberländer zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

GC - Sion 0:3

Bei den als Absteiger feststehenden Grasshoppers war beim Geisterspiel im Letzigrund sichtlich die Luft draussen. Sion sichert sich mit dem 3:0-Sieg den Klassenerhalt auch rechnerisch. Das brasilianische Jungtalent Itaitinga sorgte mit einem Dreierpack für das Endresultat. GC bot den Sittenern nicht mehr viel Gegenwehr.

Die 36. Runde in der Super League Young Boys

- Luzern

Basel - Xamax

Lugano - Grasshoppers

Sion - Thun

Zürich - St. Gallen



Resultate Super League

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.05.19, 19:40 Uhr