Legende: Schiesst die Basler zum Sieg Albian Ajeti. Keystone/Giuse Esposito

Der FC Basel besiegt Stade-Lausanne-Ouchy in der 36. Runde der Super League zuhause 2:0.

Die Waadtländer stehen nach den Spielen vom Dienstag als Absteiger in die Challenge League fest.

Die Treffer für den FCB erzielen Albian Ajeti und Mohamed Dräger.

Im anderen Dienstagabendspiel feiert GC einen 2:0-Heimsieg gegen Yverdon.

Die Chancen von Stade-Lausanne-Ouchy, den Klassenerhalt doch noch irgendwie zu schaffen, waren bereits vor dem Gastspiel beim FC Basel nur noch minim. Das Schlusslicht der Relegation Group wies einen Rückstand von 8 Punkten auf die auf dem Relegationsplatz klassierten Grasshoppers auf. Ein Sieg beim FCB war also Pflicht.

Dieses Unterfangen scheiterte aber. Das Team von Trainer Ricardo Dionisio verlor 0:2 und muss damit nach nur einer Saison wieder den Gang in die Challenge League antreten. Die Basler konnten sich ihrerseits der letzten Sorgen entledigen. Die Mannschaft von Fabio Celestini kann bei einem Vorsprung von 8 Punkten in den verbleibenden 2 Spielen nicht mehr von GC eingeholt werden.

Joker Ajeti ebnet Weg zum Sieg

Wegbereiter für den Basler Sieg war Albian Ajeti. Nur 5 Minuten nach seiner Einwechslung wurde der Stürmer in Strafraum von Finn van Breemen bedient. Zwar konnte er das Zuspiel zunächst nicht kontrollieren, kam dann aber doch noch an den Ball. Mit einem Lupfer bezwang Ajeti Torhüter Jérémy Vachoux, der bereits in der 10. Minute für den verletzten Dany Da Silva ins Spiel gekommen war.

00:40 Video Ajeti bringt Basel per Lupfer in Führung Aus Sport-Clip vom 14.05.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Lausanner Aufbäumen ohne Ertrag

Das Führungstor des FCB war verdient. Die Gastgeber waren bis dahin das spielbestimmende Team. Stade-Lausanne-Ouchy hatte seine beste Aktion in der 55. Minute, als Elies Mahmoud nur die Latte traf. Nach dem Gegentreffer und mit dem Rücken zur Wand kamen die Westschweizer noch einmal etwas auf, richtig zwingend wurden sie aber nicht mehr. Auch eine Überzahl ab der 80. Minute konnten sie nicht nutzen. Basel hatte bereits alle Wechsel vollzogen und musste nach der Verletzung von Nicolas Vouilloz zu zehnt agieren.

Für den Schlusspunkt sorgten schliesslich die Basler. Mit Mohamed Dräger war ein weiterer Joker für die Heim-Mannschaft erfolgreich.

00:52 Video Dräger sorgt für die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 14.05.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

So geht es weiter

Für Basel und Stade-Lausanne-Ouchy steht am Samstag die vorletzte Runde der Saison auf dem Programm. Der FCB ist zu Gast bei den Grasshoppers. Die Waadtländer empfangen den Kantonsrivalen Lausanne-Sport zum Derby.