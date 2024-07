Der FC Zürich bezwingt den FC Winterthur in der 2. Runde der Super League spektakulär 4:2.

Matteo Di Giusto gleicht im Letzigrund zweimal aus. Für einen Punkt reicht es «Winti» trotzdem nicht.

In den anderen Spielen am Sonntag erleidet Meister YB in St. Gallen eine 0:4-Klatsche, Servette bezwingt Yverdon 3:2.

Letztendlich war es Antonio Marchesano, der im Letzigrund zum Mann des Spiels avancierte. Der FCZ-Angreifer verwandelte in der 58. Minute einen Penalty souverän zum 3:2 für die Zürcher. Zuvor hatte Remo Arnold vor einem Eckball Nikola Katic im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht.

Die neuerliche Führung bedeutete, dass auch der 2. Ausgleichstreffer von «Winti»-Wirbelwind Matteo Di Giusto innert weniger Minuten gekontert und wieder in einen Vorsprung verwandelt werden konnte. Dem 3. Zürcher Tor konnte Winterthur in den letzten 30 Minuten nichts mehr entgegensetzen.

01:01 Video Arnold springt Katic an – Marchesano verwandelt eiskalt Aus Sport-Clip vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Perea besiegelt den Sieg

Im Gegenteil: Spätestens nach dem Platzverweis von Arnold in der 82. Minute drückte der FCZ auf den 4. Treffer. Nach vielen liegen gelassenen Chancen war es in der 5. Minute der Nachspielzeit Juan José Perea, der nach Vorlage Bledian Krasniqis die endgültige Entscheidung herbeiführte.

Auch wenn im Letzigrund die bessere und spielstärkere Mannschaft den Sieg feierte, wird sich Winterthur über die Niederlage ärgern. Dies, weil sich der FCW gleich zweimal in die Partie zurückkämpfte, jeweils nur wenige Minuten nach den Ausgleichstreffern aber wieder Gegentore hinnehmen musste.

FCZ führt zur Pause

Die 1. Halbzeit war mit einem frühen Tor Krasniqis lanciert worden. Nachdem es Winterthur mehrmals verpasst hatte, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu klären, stand der 23-Jährige in der 13. Minute goldrichtig und schob ein zum 1:0 für den FCZ. Winterthur reagierte noch vor dem Seitenwechsel, konnte sich allerdings nur kurz über den Ausgleich freuen:

30. Minute: Ausgerechnet in seinem 300. Spiel für den FCZ begeht Goalie Yanick Brecher einen folgenschweren Fehler. Ein Pass aus dem eigenen Strafraum heraus landet in den Füssen von Di Giusto, der schnell reagiert und sogleich Aldin Turkes anspielt. Dessen Abschluss prallt vom Pfosten zurück in den Strafraum, wo der heranbrausende Di Giusto zum 1:1 einschiebt.

Schliessen 00:47 Video Krasniqi bringt den FCZ früh in Führung Aus Sport-Clip vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 01:21 Video Katic kontert Di Giustos Ausgleich postwendend Aus Sport-Clip vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut Di Giusto, der für das 2:2 sorgte. Fabian Rohner, der mit einem Steilpass in Szene gesetzt worden war, fand an der Strafraumgrenze seinen Teamkollegen, der den Ball gekonnt mitnahm und sehenswert im weiten Eck versenkte. Doch auch das 3. Saisontor Di Giustos sollte Winterthur nicht zu einem Punktgewinn reichen.

00:39 Video Di Giusto gleicht zum 2. Mal aus Aus Sport-Clip vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

So geht's weiter

Bevor der FCZ seinen Höhenflug in der Super League am nächsten Sonntag beim kriselnden Meister YB fortsetzen will, steht in Irland am 1. August das Rückspiel in der 2. Quali-Runde zur Conference Leage bei Shelbourne Dublin an. Winterthur empfängt am Sonntag Yverdon.

Schliessen 01:29 Video Marchesano: «Wir hätten das Spiel viel früher entscheiden müssen» Aus Sport-Clip vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden. 01:28 Video Di Giusto: «Wir müssen einsehen, dass Zürich heute präsenter war» Aus Sport-Clip vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 01:34 Video Brecher: «Wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen» Aus Sport-Clip vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.