YB setzt sich in der 17. Runde der Super League zuhause mit 4:3 gegen Sion durch.

Der Meister schafft nach einem 0:2-Rückstand noch die Wende.

Die Sittener müssen nach einer gelb-roten Karte gegen Baltazar 50 Minuten in Unterzahl spielen.

Der Start in die Partie war den Young Boys gründlich missglückt. Birama N'Doye brachte Sion bereits in der 3. Minute in Führung. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde erhöhte Filip Stojilkovic auf 2:0. Der Meister fing sich aber, die Partie kippte: Wilfried Kanga traf zum Anschlusstreffer (25.), kurz vor der Pause sah Sions Baltazar Gelb-Rot.

In Überzahl gelang YB dann die Wende. Dank einem Doppelschlag von Nicolas Ngamaleu (per Penalty/60.) und Miralem Sulejmani (61.) ging das Team von Trainer David Wagner in Führung. Kanga sorgte mit seinem 2. Treffer in der 80. Minute für die Vorentscheidung.

Legende: Lässt sich feiern Miralem Sulejmani (vorne) brachte YB mit dem Tor zum 3:2 auf die Siegerstrasse. Freshfocus

In der Folge vergaben die Berner etliche sehr gute Chancen auf das 5:2. Sions Anschlusstor von Dimitri Cavaré kam erst in der 95. Minute – zusammen mit dem Schlusspfiff.

Die Freude über den Sieg wurde bei YB durch zwei Ausfälle getrübt: Torhüter Guillaume Faivre musste in der Schlussphase mit einer Muskelverletzung in der Wade ausgewechselt werden. Michel Aebischer zog sich eine Fraktur an der Stirn zu.

So geht's weiter

Die Young Boys empfangen am Mittwoch im Nachtragsspiel der 14. Runde den FC Basel im Wankdorf (ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Am kommenden Sonntag steht der Meister dann in der 18. Runde in Lugano im Einsatz. Der FC Sion empfängt gleichentags Lausanne im Tourbillon.