Die Young Boys schlagen Lausanne-Sport zum Auftakt der 27. Super-League-Runde zuhause mit 3:0.

Ebrima Colley (45.) und Chris Bedia (78./86.) schiessen die Berner zum 4. Heimsieg in Folge, der die Berner wieder über den Strich hievt.

Yverdon feiert gegen Winterthur einen Last-Minute-Sieg, St. Gallen empfängt die Grasshoppers später im SRF-Livespiel.

Die Auftritte von YB in der Fremde und zuhause unterscheiden sich in dieser Saison weiter wie Tag und Nacht. Eine Woche nach der Auswärtspleite bei GC kehrten die Berner im Wankdorf gegen Lausanne auf die Siegerstrasse zurück. Dank dem 9. Sieg aus den letzten 10 Meisterschafts-Auftritten im Wankdorf rückt YB wieder über den Strich.

Der YB-Erfolg lag in der zweiten Halbzeit allerdings lange in der Schwebe. Die Gäste aus Lausanne drückten mit Vehemenz auf den Ausgleichstreffer und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. In der 48. Minute erwies sich Cedric Itten als Retter, als der Stürmer im eigenen Strafraum einen Schuss von Jamie Roche von der Linie kratzte. Der Schwede in Diensten von Lausanne vergab auch die zweite Top-Möglichkeit der Waadtländer. In der 67. Minute sah Roche seinen Schuss via Fingerspitzen von YB-Keeper Marvin Keller an die Latte klatschen.

Dass Giorgio Contini in seinem 250. Spiel als Trainer in der Super League dennoch als Sieger hervorging, hatte er Chris Bedia zu verdanken. Der Winter-Neuzugang stellte in der 78. Minute seinen Torriecher unter Beweis, als er bei einem Abpraller von Lausanne-Goalie Thomas Castella goldrichtig stand und zum 2:0 einschob. Acht Minuten später netzte der Joker nach einer schönen Kombination zum (zu) hohen 3:0-Endstand ein.

Dussenne beschenkt YB

YB hatte nämlich zunächst nahtlos an den enttäuschenden Auftritt im Letzigrund angeknüpft. Trotz Feldüberlegenheit fehlten dem Contini-Team die zündenden Ideen, bis auf ein Abseitstor von Itten (37.) blieben die grossen Aufreger aus.

Dies änderte sich kurz vor der Pause, als Noë Dussenne YB den Führungstreffer auf dem Silbertablett servierte. Der Lausanne-Verteidiger passte zunächst in die Füsse von Christian Fassnacht und grätschte den Ball anschliessend direkt in den Lauf von Ebrima Colley. Alleine vor Castella schob der Gambier mühelos zum 1:0 ein. Mit der Führung im Rücken stellte YB die Offensivbemühungen wieder ein. Bis Bedia die Nerven der Heimfans beruhigte.

So geht es weiter

Lausanne ist kommenden Samstag beim FC St. Gallen zu Gast. Auch für YB ist ein Auswärtsspiel angesagt: Die Berner reisen am Sonntag zum FC Basel.

