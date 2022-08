Der FC Basel besiegt den FC Zürich im Letzigrund in der 6. Runde der Super League mit 4:2.

Verblüffend ähnlich: Die ersten 4 Treffer fallen nach Standardsituationen und per Kopf.

3 Tore in 7 Minuten: Der FCB macht den Unterschied mit einem Dreifachschlag ab der 53. Minute.

Die weiteren Sonntagsspiele: Winterthur verliert gegen die Young Boys trotz Führung, St. Gallen siegt in Lugano.

«Copy and Paste»: Der englische Ausdruck, der in der Computersprache das Kopieren und Einfügen bezeichnet, beschreibt den ersten Klassiker der Saison zwischen Zürich und Basel am besten. Die Tore im Letzigrund fielen allesamt auf ähnliche Art und Weise, wobei sich die ersten beiden gleich noch mehr ähnelten als der Rest:

23. Minute: Darian Males tritt einen Eckball, Andi Zeqiri köpfelt Basel zur Führung.

Darian Males tritt einen Eckball, Andi Zeqiri köpfelt Basel zur Führung. 32. Minute: Auch Ole Selnaes kann Corner treten. Seine Flanke landet an der Stirn von Mirlind Kryeziu, der einnickt. Der Unterschied: Die FCB-Ecke war von links, diejenige des FCZ von rechts getreten.

FCB schiesst 3 Tore in 7 Minuten

Dass der FCB sich für die bessere Leistung im Spiel belohnt und den Sieg mit nach Hause nimmt, hat er 7 starken Minuten und 2 weiteren Kopfball-Treffern zu verdanken. Taulant Xhaka trat in der 53. Minute einen Freistoss von rechts, Zeki Amdouni köpfelte zum 2:1 in die Maschen. Nur 4 Minuten später zeichnete sich das gleiche Bild von der anderen Seite: Xhakas Freistoss erreichte diesmal Andi Zeqiris Kopf, der sich zum Doppeltorschützen machte.

Die FCZ-Feldspieler schafften es nicht, sich auf die Basler Standards einzustellen. Und auch ihrem Torhüter unterlief weitere 3 Minuten später ein haarsträubender Fehler: Michael Lang schlug mit seinem schwachen linken Fuss eine vermeintlich harmlose Flanke. Doch Yanick Brecher klärte nur unzureichend und direkt in die Füsse von Males, der den FCZ-Goalie noch tunnelte und damit das 4:1 erzielte. Das 2:4 des FCZ nach einem Strafstoss durch Blerim Dzemaili (90.+3) war bloss Resultatkosmetik.

So geht's weiter

Nach dem ersten Liga-Sieg und der Verdreifachung der Super-League-Tore (zuvor in 4 Spielen nur 2 Treffer) spielt Basel am kommenden Samstag (18 Uhr) im Wallis bei Sion. Der FCZ darf – ebenfalls am Samstag – wiederum zu einem Heimspiel antreten. Die Zürcher empfangen um 20:30 Uhr den FC Lugano. Diese Partie können Sie live bei SRF mitverfolgen.