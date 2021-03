4. Sieg in Folge

Servette gewinnt in Sion in der 25. Runde der Super League mit 2:1.

Entscheidend ist ein Doppelschlag von Alex Schalk (33.) und Théo Valls (36.).

Die Genfer feiern damit ihren 4. Dreier in Folge.

Die weiteren Spiele: St. Gallen und YB spielen unentschieden, Lugano gewinnt in Vaduz.

2 Tore in einem Auswärtsspiel waren Servette schon lange nicht mehr gelungen. Zuletzt im Dezember beim 2:1-Sieg gegen YB. In Sion führte ein Doppelschlag nach 2 Angriffen über die rechte Seite zum Vorsprung zur Pause:

33. Minute: Die Sion-Abwehr scheint auf einen Foulpfiff für Servette zu spekulieren, doch die Genfer haben den Ball und spielen weiter. Die Flanke von Anthony Sauthier verwertet Alex Schalk per Kopf.

36. Minute: Wieder flankt Sauthier, die Sion-Verteidigung klärt per Kopf nur bis zu Théo Valls. Der haut von der Strafraumgrenze einfach drauf und trifft unhaltbar zum 2:0.

Sion steigert Leistung nicht genug

Bereits die letzten 4 Gegentore hatte Sion vor der Pause kassiert (3 in Lugano, 1 in Vaduz). In der 2. Hälfte hielten die Walliser ihren Kasten sauber und gestalteten die Spielanteile beinahe ausgeglichen, nachdem sie vor der Pause nur auf rund einen Drittel des Ballbesitzes kamen.

Der Japaner Yamato Wakatsuki tat mit seinem ersten Tor in der Super League in der 84. Minute zwar noch etwas für die Schlussspannung. Zu mehr als dem 1:2 reichte es Sion allerdings nicht mehr.

Servette hat einen Lauf

Die Genfer gewinnen damit bereits das 4. Spiel in Serie und verteidigen den 2. Platz vor Basel. Auch am kommenden Wochenende könnte die Serie halten: In Genf gastiert das Schlusslicht aus dem knapp 300 Kilometer entfernten Vaduz.

Sions Rückstand auf einen Platz über dem Strich beträgt derweil weiter 6 Punkte. Die Walliser reisen am nächsten Sonntag nach Luzern, wo sie diesen auf 3 Zähler verkleinern können.