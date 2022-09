Der FC Luzern kommt in der 8. Runde der Super League auswärts zu einem deutlichen 6:0-Sieg gegen Winterthur.

Nach der 1. Halbzeit steht es bereits 4:0, Max Meyer trifft doppelt.

Siegreich ist auch Sion, das St. Gallen auswärts mit 2:1 bezwingt.

Während die Heimfans des FC Winterthur die desolate Leistung der eigenen Mannschaft gegen Luzern mit einem gellenden Pfeifkonzert abstraften, trat FCW-Verteidiger Yannick Schmid zur Halbzeit vors SRF-Mikrofon. «Das war eine mega schwache Halbzeit von uns, mehr gibt es nicht zu sagen.» Eine weitere Frage liess Schmid nicht zu. Und trat den Gang in die Kabine an.

Grosse Fragezeichen über ihre Leistung hatten die Eulachstädter in dieser Partie schon früh aufkommen lassen: Bei seinem Treffer zum 1:0 aus 12 Metern Distanz kam Luzerns Max Meyer (14.) unbewacht zum Abschluss, 18 Minuten später schob der Deutsche erneut ohne Gegenwehr zum 4:0 ein.

Lekaj: «Wir waren einfach überfordert»
Abubakar: «Es hat richtig Spass gemacht» (engl.)

In eine erste aufsehenerregende Szene der Partie war Meyer bereits in der 5. Minute involviert:

Seine Flanke von links findet Assumah Abubakars Kopf, der den Ball in Richtung Tor weiterleitet.

Scheinbar auf der Linie klärt Winterthurs Schmid in extremis. Luzern reklamiert, der Ball sei im Tor gewesen. Beim Schiedsrichter-Gespann findet dies aber kein Gehör. Es bleibt vorerst beim 0:0.

«Winti» auch im 2. Umgang blass

Der Widerstand der Heimmannschaft beschränkte sich auch im 2. Durchgang auf ein Minimum: Den wirbligen und über weite Strecken besten Luzerner Abubakar vermochte man zwar zu stoppen, ohne Regelwidrigkeiten ging dies allerdings nicht. So kamen die «Leuchten» nach 90 Minuten zu einem deutlichen 6:0-Sieg, Jakub Kadak (54.) und Christian Gentner (85.) waren für Luzerns Tore in der 2. Halbzeit besorgt.

Mit Francisco Rodriguez konnte sich ein Winterthurer immerhin einmal pro Halbzeit in Szene setzen: Kurz vor dem Schlusspfiff versuchte er es mit einer Volley-Abnahme, die aber etwas zu hoch geriet.

In der gegenteiligen Richtung befindet sich Winterthur in der Tabelle. Mit 2 Punkten aus 8 Spielen ist das Berner-Team weiterhin auf dem 10. und letzten Rang zu finden.

Was sagen die Trainer zum Spiel?

Frick: «Heute waren wir wirklich gradlinig»
Berner: «So geht es natürlich überhaupt nicht»

So geht's weiter

Das kommende Wochenende steht für die beiden Mannschaften im Zeichen des Schweizer Cups: In der 2. Runde trifft Winterthur am Samstagnachmittag auf Meyrin. Als Höherklassiger ebenfalls auswärts antreten müssen die Luzerner, die in Bellinzonas Stadio Comunale ran müssen. In der SRF Sport App bleiben Sie über den Ausgang der Partien am Ball.