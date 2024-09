Legende: Konnten zuletzt oft feiern Lars Villiger und Sinan Karweina. KEYSTONE/Urs Flueeler

Es war ein bitterer Saisonstart für die Luzerner. Gegen Servette gab es eine Heimniederlage, gegen GC reichte es gerade noch zu einem Unentschieden. Auf den holprigen Auftakt folgte aber ein August, in dem die Innerschweizer Sieg um Sieg einfuhren. Im Cup wurde Mendrisio aus der 1. Liga geschlagen, in der Meisterschaft gewann der FCL nacheinander gegen Sion, Lugano und Winterthur. Damit ist Luzern Teil der Spitzengruppe der Super League.

Nun wird das Gastspiel im Letzigrund beim FC Zürich plötzlich zum Spitzenspiel. Denn auch die Zürcher sind überraschend gut in die neue Saison gestartet. Siege gegen Winterthur, Yverdon und Lausanne-Sport sowie ein Remis gegen YB stehen zu Buche. Und das, obwohl das Team im Gegensatz zur Vorsaison auf vielen Positionen verändert wurde und die Nebengeräusche – wie etwa der Schirmwurf gegen Trainer Ricardo Moniz – die Harmonie immer wieder stören.

Wie im Vorjahr

Wer sich an die Frühphase der Saison 2023/24 erinnert, weiss: Schon damals war Luzern - FCZ ein Spitzenspiel. Damals empfing der zweitplatzierte FCL in der 9. Runde den Leader aus Zürich mit grossen Hoffnungen und ging 1:4 unter. Am Ende verpassten die Luzerner die obere Tabellenhälfte und fanden sich in der ungeliebten Abstiegsgruppe wieder.

07:40 Video Im letzten Jahr: Luzern unterliegt dem FCZ Aus Sport-Clip vom 01.10.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 40 Sekunden.

Das soll in diesem Jahr natürlich verhindert werden. Mithelfen werden da auch die Neuzugänge. In der Abwehr haben der lettische Nationalspieler Andrejs Ciganiks und Rückkehrer Stefan Knezevic für mehr Stabilität gesorgt. Und im Sturm ist mit Sinan Karweina ebenfalls ein neuer Spieler gekommen – wobei dort bislang vor allem U21-Natispieler Lars Villiger brilliert (schon 4 Tore).

Schwieriges Programm

Jetzt gilt es für den FC Luzern, den starken August im September zu bestätigen. Dort warten nämlich schwierige Aufgaben: Nach dem Spitzenspiel gegen den FCZ geht es nach St. Gallen und zum Abschluss empfängt man den FC Basel. Dazwischen kommt es in der zweiten Cup-Runde zum Duell mit dem ambitionierten FC Aarau.

Nach diesem Monat wird sich dann zeigen, wo der FC Luzern wirklich steht – und ob er weiterhin in der Spitzengruppe mitmischt.