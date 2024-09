Per E-Mail teilen

Legende: Muss gegen seinen Ex-Klub liefern YB-Trainer Patrick Rahmen. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Dass Winterthur sich nach sechs gespielten Runden in der Tabelle nach unten orientieren muss, war vor dem Saisonstart abzusehen. Zu gross schien der Substanzverlust, um das – gemessen an den finanziellen Voraussetzungen – glanzvolle Abschneiden der Vorsaison (6.) zu wiederholen. Zu guter Letzt wurden die «Eulachstädter» einmal mehr Opfer ihres eigenen Erfolgs und mussten Trainer Patrick Rahmen nach Bern ziehen lassen.

Jener hat bei seinem neuen Arbeitgeber jedoch noch immer nicht so richtig in die Spur gefunden. Und so findet sich der Meister YB vor dem Aufeinandertreffen tatsächlich auf dem 12. und letzten Tabellenrang wieder. Das Duell mit Winterthur (11.) auf der Schützenwiese avanciert damit überraschend zum Kellerduell der Runde.

Glanz verblasst

Apropos Keller: Torhüter Marvin Keller war einer der Gründe von Winterthurs Höhenflug der vergangenen Saison. Nach dem Leih-Ende hütet der talentierte Goalie der U21-Nationalmannschaft wieder das Tor der Young Boys. Obwohl er dies häufig tadellos tat, wurde ihm zuletzt der wieder genesene David von Ballmoos vor die Nase gesetzt.

Der 29-Jährige musste am Dienstag hilf-, aber auch schuldlos zusehen, wie seinem Team sowas wie das letzte Quäntchen Zuversicht abhandengekommen ist. Zwei beeindruckende Auftritte gegen Galatasaray Istanbul hatten den Bernern die Honigtöpfe der Champions League beschert und liessen den miserablen Saisonstart in der Liga etwas vergessen. Nach dem chancenlosen 0:3 zuhause gegen Aston Villa ist nun auch der Glanz der europäischen Auftritte verblasst.

Winterthur liegt YB

«Nüchtern betrachtet ist das so», bestätigte Rahmen den Eindruck einen Tag nach der Auftaktpleite in der Champions League. Gerne hätte er mindestens den Anschlusstreffer seines Teams gesehen, um «das Feuer wieder zu entfachen». «So müssen wir diesen Lehrplätz hinnehmen.» Alles andere als der erste Dreier käme für YB dem nächsten Rückschlag gleich. Rahmen ist sich dessen bewusst: «Etwas anderes ist nicht in den Köpfen.»

Immerhin war Winterthur in jüngster Vergangenheit unbestrittener Lieblingsgegner der Berner. Seit dem Wiederaufstieg der Zürcher entschieden die Young Boys 7 der 8 Direktduelle. Und die Siege fielen mitunter deutlich aus. 27:8 lautet das Torverhältnis in den letzten beiden Jahren. Und so stellt sich tatsächlich die Frage: Wenn es gegen Winterthur nicht klappt, gegen wen dann?