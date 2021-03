Das 0:3 gegen Lugano am Donnerstag war das letzte Spiel von Fabio Grosso an der Seitenlinie des FC Sion. Die Walliser ziehen nach der zweiten Heimniederlage in Serie und dem 5. Liga-Spiel in Folge ohne Sieg die Reissleine und trennen sich vom Italiener.

Wer die Nachfolge von Grosso antritt, ist noch offen. Wie der Klub schreibt, sei man dabei, für die Partie am Sonntag in Lausanne intern eine Interimslösung zu finden. Ab Montag soll die Suche nach einem neuen Coach starten.

Ein Monat zum Vergessen

Die Entlassung des Weltmeisters von 2006 hatte sich nach den schwachen Auftritten der Sittener in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Der letzte Sieg des Tabellenneunten liegt über einen Monat zurück (3:2 gegen St. Gallen am 3. Februar). Seither holte Sion in der Super League gerade einmal noch 3 Zähler. Abgerundet wurde der schwarze Februar aus Sicht der Walliser mit dem Aus im Cup-Achtelfinal gegen den Challenge-League-Vertreter Aarau.

Grosso ist nach Ludovic Magnin der zweite Trainer in der Super League, der in dieser Saison seinen Posten räumen muss.