Legende: Ob der FCZ auch ein Champions-League-«Gschichtli» schreibt? Der Weg in die «Königsklasse» ist ein steiniger. imago images/Manuel Geisser

Die Spieler der Super-League-Klubs treten nach dem Abschluss der Saison ihre wohlverdienten Ferien an. In den kommenden Tagen werden viele von ihnen nur Meer und blauer Himmel am Horizont sehen. Bald schon richtet sich der Blick aber auf die neue Spielzeit – nach der Saison ist wie immer vor der Saison.

Startschuss zur neuen Super-League-Saison – die vorerst letzte vor der Einführung des neuen Modus im Jahr darauf – ist am 16. Juli. Nur wenige Tage danach beginnt für den FC Zürich, Basel, die Young Boys und Lugano auch das Abenteuer Europacup.

Nach dem Saisonstart gleich gefordert

Ursprünglich hätte der FCZ in der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League antreten müssen. Durch den Ausschluss russischer Klubs steigt der Schweizer Meister aber eine Runde später ein. Der erste Europacup-Einsatz findet deshalb nicht in der Woche vor, sondern in derjenigen nach dem Saisonstart statt:

Runde Datum Schweizer Vertreter Q1 5./6. und 12./13. Juli Q2 19./20. und 26./27. Juli Einstieg FC Zürich Q3 2./3. und 9. August Playoffs 16./17. und 23./24. August

Der Gegner des FC Zürich für die 2. Qualifikationsrunde wird am 15. Juni ausgelost.

Sollte der FCZ in der 2. oder 3. Qualirunde ausscheiden, würde der Weg in der 3. Qualirunde respektive in den Playoffs zur Europa League weitergehen.

Sollten die Zürcher erst in den Playoffs scheitern, stünden sie automatisch in der Gruppenphase der Europa League.

Etwas längere Schonfrist für Lugano

Während die Zürcher als Schweizer Meister versuchen, nach den Champions-League-Sternen zu greifen, backen Basel (2.) und YB (3.) sowie Cupsieger Lugano kleinere Brötchen. Sie werden versuchen, sich via Qualifikation einen Platz in der Gruppenphase der Conference League zu ergattern:

Runde Datum Schweizer Vertreter Q1 7. und 14. Juli Q2 21. und 28. Juli Basel und YB Q3 4. und 11. August Lugano Playoffs 18. und 25. August

Für Basel und YB beginnt die Europacup-Saison in der 2. Qualirunde zur Conference League. Die Gegner werden am 15. Juni ausgelost.

Lugano steigt als Cupsieger eine Runde später ein. Der Gegner wird erst am 18. Juli bekannt.