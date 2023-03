René Weiler übernimmt ab der kommenden Saison das Traineramt bei Servette. Der 49-jährige Zürcher folgt beim Genfer Super-League-Klub auf Alain Geiger, dessen Kontrakt nicht verlängert wird. Weiler und der Servette FC haben sich auf einen Vertrag über zwei Jahre mit Option geeinigt.

«Ich war von den Ambitionen und der Vision des Vereins begeistert», lässt sich Weiler zitieren. Es ist eine Rückkehr. Von 1994 bis 1996 trug er 46 Mal das Trikot der «Grenat». Danach folgten die Wechsel zum FC Zürich und schliesslich die Rückkehr zum Stammklub Winterthur. Als Trainer im Profibereich landete er via Schaffhausen und Aarau beim 1. FC Nürnberg. Nach anderthalb Jahren wechselte er zu Anderlecht, wo er belgischer Meister wurde.

Nach einem kurzen Intermezzo beim FC Luzern (25 Spiele) begannen Weilers Wanderjahre: Mit El Ahly wurde er ägyptischer Meister, in Japan lief es weniger rund. Im August 2022 wurde er nach fünf sieglosen Partien relativ abrupt entlassen. In Genf freue man sich auf den neuen Trainer und sei «überzeugt, dass seine Erfahrung und sein Wissen über Spitzenfussball die Mannschaft in die Lage versetzen werden, ihre Ziele zu erreichen».

Keine Zukunft für Geiger – als Trainer

Obwohl die Servettiens in der Meisterschaft auf Rang zwei liegen und im Cup-Halbfinal stehen, wird schon länger gemunkelt, dass der seit 2018 an der Seitenlinie stehende Geiger keine Zukunft hat. Möglicherweise bleibt der 62-Jährige dem Klub dennoch erhalten. Man suche nun gemeinsam nach einem Weg der weiteren Zusammenarbeit, heisst es im Communiqué der Genfer.

Weiter gab Servette bekannt, dass ab 1. April Thierry Regenass als Klubpräsident installiert werden soll. Nach dem Abgang von Pascal Besnard im Juni 2022 hatte Didier Fischer vorübergehend übernommen. Auch sonst herrschte in der Calvinstadt zuletzt Unruhe hinter den Kulissen. So demissionierte im Februar Philippe Senderos als Sportchef.