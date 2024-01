Karrieresprung für Ulisses Garcia: Der Links-Verteidiger verlässt YB noch vor dem Rückrundenstart und schliesst sich dem französischen Traditionsklub Olympique Marseille an.

Garcia spielte seit Sommer 2018 für YB. Insgesamt absolvierte er 195 Pflichtspiele für die Berner, in welchem ihm 12 Tore und 40 Vorlagen gelangen. Für die Schweizer Nationalmannschaft stand der 28-Jährige 7 Mal im Einsatz, zuletzt in der EM-Qualifikation Mitte November 2023 beim 1:1 gegen den Kosovo und dem 0:1 in Rumänien.