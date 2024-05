In der letzten Runde der Super League gewinnt Servette die Cupfinal-Hauptprobe in Lugano mit 2:0.

Der FC Zürich dreht die Partie in St. Gallen zum 2:1 und behauptet Rang 4.

Meister YB kann den Pokal nach einem 3:0-Heimsieg gegen Winterthur in die Höhe stemmen.

Lugano – Servette 0:2

8 Tage vor dem Cupfinal zwischen Lugano und Servette kam es in der letzten Runde der Championship Group in Lugano zur Hauptprobe für das Duell im Wankdorf. Die Genfer machten dabei die bessere Falle und siegten dank der grösseren Effizienz mit 2:0.

Jérémy Guillemenot zeichnete dabei für beide Tore verantwortlich. Bereits in der 4. Minute brachte er die «Grenats» nach mustergültigem Zuspiel von Miroslav Stevanovic in Führung. 8 Minuten nach der Pause sorgte der 26-Jährige dann aus spitzem Winkel für die Entscheidung.

St. Gallen – FCZ 1:2

In St. Gallen erzielte Chadrac Akolo in der 16. Minute nach Vorarbeit von Christian Witzig seinen 14. Saisontreffer und zog damit mit den Top-Torschützen Zan Celar von Lugano und Kevin Carlos von Yverdon-Sport gleich, die damit alle auf 14 Tore in der nun abgelaufenen Spielzeit kommen.

Der FCZ reagierte aber schnell und kam 8 Minuten später durch einen abgelenkten Schuss von Nils Reichmuth zum Ausgleich. Lawrence-Ati Zigi im St. Galler Tor konnte den Ball knapp nicht mehr von der Linie fischen. Kurz vor der Pause machte er dann nochmals eine sehr unglückliche Figur. Der Goalie unterschätzte den heranrauschenden Antonio Marchesano und dieser blockte den geplanten weiten Ball direkt ins Tor.

Da es in der 2. Halbzeit beim 2:1 blieb, behauptete der FCZ Rang 4 gegenüber St. Gallen erfolgreich. Die beiden Teams steigen nächste Saison gemeinsam in der 2. Qualifikationsrunde für die Conference League ein.

YB – Winterthur 3:0

Zum Meister kürten sich die Young Boys bereits letzte Woche, gegen Winterthur folgte die Kür. Nach einer torlosen 1. Halbzeit bekamen die Berner kurz nach der Pause einen Elfmeter zugesprochen. Fabian Lustenberger trat bei seinem Abschiedsspiel an und verwandelte souverän.

In der 69. Minute netzte Jaouen Hadjam nach einer sehenswerten Kombination zum 2:0 ein. In der Nachspielzeit war Sylvère Ganvoula dann nach einem Freistoss für den Schlussstand besorgt. So verabschiedete sich der Meister mit einem weiteren Sieg aus der Saison und konnte den Pokal mit einem guten Gefühl in die Höhe stemmen.