«Der Grasshopper Club muss zurück in die Super League. Denn dort gehört er hin», sagte Trainer Uli Forte am Tag nachdem der GC-Abstieg durch den Spielabbruch in Luzern faktisch besiegelt worden war.

Und die «Hoppers» wollen nicht irgendwann ins Oberhaus zurück. Nein. Der Rekordmeister will bereits 2020/21 wieder in der Super League kicken. Der direkte Wiederaufstieg ist das Ziel.

Nur 2 Teams kehrten direkt wieder zurück

Dass die Rückkehr in die Super League kein Selbstläufer wird, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. In den letzten 10 Jahren gelange nur zwei Absteigern die direkte Rückkehr in die oberste Liga:

2011/12: Der FC St. Gallen holt in der Challenge League in 30 Spielen 64 Punkte und steigt direkt wieder auf.

Der FC St. Gallen holt in der Challenge League in 30 Spielen 64 Punkte und steigt direkt wieder auf. 2016/17: Der FCZ holt aus 36 Partien 85 Punkte und sichert sich mit grossem Vorsprung Platz 1 und die Promotion.

Das wurde aus den Absteigern Jahr Absteiger Resultat Folgesaison

2018/19 Grasshoppers ? 2017/18

Lausanne-Sport

Barrage noch möglich

2016/17 Vaduz 4. Platz

2015/16 FC Zürich 1. Platz

2014/15 FC Aarau

4. Platz

2013/14 Lausanne-Sport 6. Platz

2012/13 Servette 5. Platz

2011/12 Neuchâtel Xamax (Zwangsabstieg)

1. Platz, 2. Liga interregional

2010/11 FC St. Gallen

AC Bellinzona

1. Platz

3. Platz

2009/2010 FC Aarau

11. Platz



Und GC? Tun es die Grasshoppers ihrem Stadtrivalen gleich und kehren nach bloss einem Jahr in der Zweitklassigkeit zurück in die Super League? Oder drehen die «Hoppers» mindestens eine Ehrenrunde? Was meinen Sie?

Gelingt GC der direkte Wiederaufstieg? Ja Ja % Nein Nein % Ohne die Kaderzusammenstellung zu kennen, lässt sich das nicht beantworten. Ohne die Kaderzusammenstellung zu kennen, lässt sich das nicht beantworten. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

GC: abgestiegen oder nicht? Weil die Partie zwischen Luzern und GC beim Stand von 4:0 wegen Fan-Ausschreitungen abgebrochen werden musste und noch nicht über das endgültige Endresultat entschieden wurde, hat GC rein rechnerisch weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt. Da allerdings mit einer Forfait-Niederlage der Zürcher gerechnet wird, steht der Abstieg des Rekordmeisters praktisch fest.