Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der FC Winterthur feiert in der 33. Super-League-Runde einen kapitalen 1:0-Sieg bei GC.

Nishan Burkart (47.) erzielt das einzige Tor, Stefanos Kapino hält einen Elfmeter von Giotto Morandi in der 83. Minute.

Winterthur rückt damit bis auf 3 Punkte an den Rekordmeister heran.

Der FC Winterthur war im Kantonsderby gegen GC zum Siegen verdammt, um den Anschluss an den Gegner und damit den Barrageplatz zu wahren. Bei diesem Unterfangen wurde der Tabellenletzte tatkräftig von den Hausherren unterstützt.

Nach einer mässig unterhaltsamen, torlosen 1. Halbzeit lancierte GCs Tim Meyer kurz nach der Pause mit einem Querschläger Nishan Burkart. Der Stürmer der Winterthurer behielt die Nerven und schob alleine vor Justin Hammel eiskalt zum 1:0 für die Gäste ein. Nur 2 Minuten später jubelte die Mehrzahl der 10'137 Fans im Letzigrund, Luca Cibelli hatte auf den Punkt gezeigt. Doch Volketswil meldete sich und intervenierte, Nestory Irankunda war zu leicht gefallen.

Kapino avanciert zum Helden

Nach diesem Aufreger gestaltete sich das Geschehen ausgeglichen, vorerst mit leichten Vorteilen für Winterthur. In der Schlussviertelstunde schalteten die Gastgeber aber nochmals einen Gang hoch. Wieder sorgte eine Szene mit Irankunda im Strafraum für einen erhöhten Puls.

Silvan Sidler blockte seinen aufs Tor fliegenden Schuss mit der Hand ab. Dieses Mal liess Cibelli erst weiterlaufen, sah sich die Szene draussen nochmals an und gab dann den Elfmeter für GC. Captain Giotto Morandi übernahm in der 83. Minute die Verantwortung – und scheiterte mit einem uninspiriert getretenen Penalty an Winterthur-Goalie Stefanos Kapino. Danach zerrannen die Minuten, ohne dass das Heimteam nochmals gefährlich wurde.

Pünktlich nach 96 Minuten pfiff Cibelli dieses Kellerduell ab. Winterthur rückt mit diesem 1:0-Auswärtssieg bei GC bis auf 3 Punkte an den Rekordmeister heran und bringt nochmals ordentlich Spannung in den Abstiegskampf. Im Laufe der Relegation Round wird es zu einem weiteren Direktduell kommen.

So geht es weiter

Beide Klubs stehen schon seit einiger Zeit als Relegation-Group-Teilnehmer fest. Da am nächsten Wochenende die Cup-Halbfinals stattfinden, kämpfen GC und Winterthur ab dem 3./4. Mai gegen den Abstieg.

Super League