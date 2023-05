Am Samstag kommt es in der Super League zum Duell Letzter gegen Zweitletzter. Die Vorzeichen sprechen für den Aussenseiter.

Abstiegskampf in Super League

Legende: Kennen das Feiern im Wallis Die Winterthurer nach dem letzten Auswärtssieg. Freshfocus/Pascal Müller

Während an der Spitze die Spannung inoffiziell schon längst und seit letztem Wochenende auch offiziell weg ist, wird in der Super League am anderen Ende der Tabelle noch gezittert.

Faktisch ist noch das halbe Mittelfeld in den Abstiegskampf verwickelt, Sion (9. Platz) und Winterthur (10.) haben mit 3 respektive 5 Punkten Rückstand auf Platz 8 allerdings die deutlich schlechtesten Karten. Am Samstag kommt es nun zum «rot-weissen» Direktduell im Tabellenkeller.

Sion als Lieblingsgegner

Der geneigte Fussballkenner weiss: Im Tourbillon steht somit ein klassisches 6-Punkte-Spiel an. Mit einem Heimsieg könnte sich Sion (womöglich vorentscheidend) von Winterthur absetzen. Sollten die Zürcher gewinnen, würden sie die Walliser überholen und deren Krise noch verschärfen.

Sinnbildlich für die Partie: Sion, das schwächste Heimteam der Liga (10 Punkte), empfängt Winterthur, das schwächste Auswärtsteam der Liga (10 Punkte). Ein Auswärtserfolg für die Winterthurer wäre allerdings gar nicht so unwahrscheinlich: Immerhin holte der FCW aus den 3 Direktbegegnungen mit Sion seit dem Aufstieg beachtliche 7 Punkte.

Die Zürcher dürften generell mit guten Erinnerungen ins Wallis reisen. Den ersten und bislang höchsten Sieg in der Super League feierte Winterthur nämlich auswärts (3:1) – und zwar Anfang Oktober, beim letzten Besuch in Sion.