Legende: Hat gegen Servette in dieser Saison schon 3 Mal getroffen Basels Xherdan Shaqiri. Freshfocus/Urs Lindt

Nach dem 33. Spieltag am Ostermontag wurde die Super-League-Tabelle zweigeteilt. Heisst, die Meisterschaft biegt in die finale Phase ein. In den Top 6 (Championship Group) geht es um den Meistertitel und die europäischen Plätze, in der Relegation Group (7-12) wird gegen den Abstieg gekämpft.

Legende: Basel ganz oben, Winterthur ganz unten Die Super-League-Tabelle vor dem Start in die finale Phase. SRF

Wer spielt europäisch?

Die Schweiz hat auch für die Saison 2025/26 insgesamt 5 europäische Startplätze. Der Meister steht direkt in den Playoffs zur Champions League, das Team auf Platz 2 muss in der Qualifikation zur «Königsklasse» 3 Runden überstehen.

Der Klub auf Rang 3 startet in der Europa-, der 4.-platzierte in der Conference-League-Quali. Zudem nimmt auch der Cupsieger an den EL-Playoffs teil. Wenn der Cupsieger weiter vorne klassiert ist, würde das Team auf Platz 5 der Super League in die Conference-League-Quali nachrutschen.

Saison 2025/26 Meister Super League Playoffs Champions League 2. Platz Super League 2. Quali-Runde Champions League 3. Platz Super League 2. Quali-Runde Europa League 4. Platz Super League 2. Quali-Runde Conference League Cupsieger Playoffs Europa League

Wer steigt auf/ab?

Der Letztplatzierte der Relegation Group muss direkt den Gang in die Challenge League antreten, der Vorletzte bestreitet eine Barrage gegen den Zweiten der Challenge League. Der Meister der 2.-höchsten Liga steigt direkt auf.

Die schlechtesten Karten im Kampf um den Verbleib im Oberhaus hat Winterthur. Die Eulachstädter steigen als Tabellenletzter in die finalen 5 Runden. Nach dem wichtigen Sieg am 33. Spieltag bei GC beträgt der Rückstand des FCW sowohl auf Yverdon als auch die Grasshoppers allerdings nur noch 3 Punkte.

In der Challenge League grüsst Thun 5 Runden vor Schluss mit 6 Punkten Vorsprung vom Leaderthron und ist somit der grosse Favorit auf den direkten Aufstieg. Auf dem Barrageplatz liegt Aarau, das seinerseits ein Polster von 5 Punkten auf Étoile Carouge (3.) aufweist.

Challenge League

Basel – Servette zum Auftakt

Am Dienstag veröffentlichte die Swiss Football League den Spielplan für die 5 verbleibenden Spieltage der Super League. Gleich zum Auftakt der Championship Group kommt es am 4. Mai zum Aufeinandertreffen zwischen Leader Basel und Servette, das mit 6 Punkten Rückstand auf Rang 2 liegt. Ein FCB-Sieg im St. Jakob-Park könnte bereits für eine Vorentscheidung im Meisterkampf sorgen. Das drittplatzierte YB (8 Punkte Rückstand) tritt bereits tags zuvor bei Lausanne-Sport an (live bei SRF).

Auch in der Relegation Group geht es gleich ans Eingemachte. Zum Auftakt trifft das Schlusslicht Winterthur erneut auf die Grasshoppers. Dieses Mal duellieren sich die beiden Teams aber auf der Winterthurer Schützenwiese.

Lausanne-Sport wird in dieser Saison als einziges Team auf 20 Heimspiele kommen. St. Gallen andererseits wird es nur auf 18 Partien zuhause bringen. Die übrigen 10 Super-League-Klubs bestreiten diese Saison alle die «normale» Anzahl von 19 Heimpartien.

Die Abstiegsrunde endet am 22. Mai, die Meisterrunde 2 Tage später.

