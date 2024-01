Legende: Hatten in der 1. Saisonhälfte einiges zu beklatschen Die Servettiens. Freshfocus/Pascal Müller

Das Team, das in der Super League derzeit am längsten ungeschlagen ist, ist nicht etwa Leader YB, sondern Servette. Die Genfer weisen eine Serie von elf Spielen ohne Niederlage auf, wobei sie sieben Mal gewonnen und vier Mal unentschieden gespielt haben. Zuletzt als Verlierer vom Platz musste die Equipe von Trainer René Weiler am 24. September beim 0:2 in Luzern.

Die zweite Saisonhälfte, in der Servette noch immer in drei Wettbewerben dabei ist, tritt das Team jedoch dezimiert an. Neben den Abgängen von Boubacar Fofana und Nicolas Vouilloz zu Ligakonkurrenten schmerzte vor allem der Abschied von Stürmer Chris Bedia, der in die Bundesliga zu Union Berlin wechselte.

00:36 Video Archiv: Servettes Bedia wechselt zu Union Berlin Aus Sport-Clip vom 18.01.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Der Ivorer verliess die Genfer als aktueller Toptorschütze der Liga; in den 29 Spielen dieser Saison erzielte er 16 Treffer. Ein Nachfolger wurde bisher nicht engagiert. Mit dem Klub in Verbindung gebracht wird unter anderen Jean-Pierre Nsame, der vor der Winterpause seine Rolle bei YB bemängelt hatte.

Aussortierter Fofana gegen alten Arbeitgeber

Fofana wechselte ausgerechnet zu Winterthur, dem Gegner vom Dienstag. Der 25-jährige Flügelspieler wurde vom im Sommer verpflichteten Trainer Weiler aussortiert und kam in dieser Saison bloss zu zwei Kurzeinsätzen in der Meisterschaft. Die Chancen sind intakt, dass der Franzose bei seinem neuen Arbeitgeber gleich im ersten Spiel zum Zuge kommt. Im letzten Testspiel der Winterthurer stand Fofana in der Startelf.

Für den FCW stellt Fofana eine weitere Kraft für die starke Offensivabteilung dar. Seit dem 0:0 gegen Luzern zum Auftakt der Saison hat Winterthur in jedem Spiel mindestens einen Treffer erzielt. Die 32 Tore in der Hinrunde waren nach YB (40) und St. Gallen (33) der drittbeste Liga-Wert.

Das grosse Manko des Teams von Trainer Patrick Rahmen waren die 39 Gegentreffer. So viele hatte in der Hinrunde keine andere Mannschaft hinnehmen müssen.