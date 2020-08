8 Mal in Serie ist der FC Basel in den vergangenen Jahren Schweizer Meister geworden. Hinzu kommen Sternstunden in der Champions League, der grösstmöglichen europäischen Fussballbühne. 3 Jahre nach dem letzten Meistertitel ist von diesem Ruhm vergangener Tage nicht mehr viel übrig.

Basel steht einen Monat vor dem Beginn der neuen Saison ohne sportliche Führung da. Neben einem neuen Sportchef braucht der FCB nach der Trennung von Marcel Koller auch einen neuen Trainer.

Im Audiobeitrag oben schätzt SRF-Fussballkommentator Reto Held die Situation beim FCB ein und sagt, vor welchen Herausforderungen der Klub steht.