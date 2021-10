Wenn der FCZ am Samstagabend im Letzigrund auf Stadtrivale GC trifft, hat ein Akteur besondere Aufmerksamkeit verdient.

Nach 10 Runden steht der FCZ in der Super League auf dem 2. Platz, holt durchschnittlich 2 Punkte pro Spiel und ist zuhause noch unbesiegt. Einer, der massgeblich am Zürcher Höhenflug beteiligt ist, heisst Antonio Marchesano.

Ein kongeniales Duo

Gemeinsam mit Stürmer Assan Ceesay hat Marchesano in dieser Saison bereits 21 Skorerpunkte gesammelt. Mit dem Gambier harmoniert er bestens und konnte nebst 6 erzielten Toren bereits 3 Mal eines vorbereiten. Auch wenn sein Offensiv-Partner Ceesay beim Derby am Samstag wegen einer Gelbsperre fehlt, kann der 30-Jährige derzeit den Unterschied ausmachen.

02:25 Video Marchesano: «Es war nicht alles einfach in meiner Karriere» Aus Sport-Clip vom 22.10.2021. abspielen

Das war nicht immer so. Erst 2017 fand der schweizerisch-italienische Doppelbürger mit dem Wiederaufsteiger in die Super League. Ein Alter, bei dem andere die «Ausbildungsliga» längst etwa in Richtung Bundesliga verlassen haben. Das ist auch Marchesano bewusst, der natürlich «vom Ausland geträumt», seinen Umweg über Bellinzona, Winterthur und Biel aber «nicht bereut hat».

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Zürcher Derby zwischen GC und dem FC Zürich können Sie am Samstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen.

Ein Tipp unter Berufskollegen

Auch FCZ-Trainer André Breitenreiter weiss Marchesanos derzeitige Form zu schätzen. Er sei «leistungsstark und ein Spieler, der vorne weg geht». So bricht er für seinen «Tonino» denn auch eine Lanze: «Er hat Qualitäten, die auch einer Nationalmannschaft guttun.»

Unabhängig, ob Murat Yakin sich bald beim Mittelfeldspieler meldet, hat sich Marchesano mit seinen Leistungen bei den Stadtzürchern vom Spätzünder zum Mann der Stunde gewandelt.

00:32 Video Breitenreiter: «Marchesano hätte eine Einladung mehr als verdient» Aus Sport-Clip vom 22.10.2021. abspielen