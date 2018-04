YB führt in der Tabelle 8 Runden vor Schluss weiterhin mit 13 Verlustpunkten vor Basel.

Die Berner geraten in St. Gallen 1:2 in Rückstand, setzen sich aber noch mit 4:2 durch.

Der FCB gewinnt in Lugano 1:0 – trotz frühem Platzverweis gegen Suchy.

Kurz vor Ende der 1. Halbzeit der Sonntagsspiele waren es plötzlich «nur» noch 10 Verlustpunkte, die YB und Basel trennten. Die Basler lagen in Lugano in Führung, die Berner in St. Gallen 1:2 in Rückstand.

Doch YB glich noch vor dem Pausenpfiff aus – und sorgte mit einem Doppelschlag gleich nach Wiederbeginn für die Entscheidung bzw. für den Status quo an der Tabellenspitze.

St. Gallen fordert YB – aber nur in Halbzeit 1

Die Ostschweizer mussten früh den 1. Dämpfer in Form eines Gegentores hinnehmen: Loris Benito stand nach einem Abpraller im St. Galler Strafraum richtig, um einzunetzen (12.). Doch der FCSG zeigte sich bemüht, bestritt die Zweikämpfe energisch und war dem Leader mindestens ebenbürtig.

Für den kecken Auftritt belohnten sich die St. Galler: Zunächst konnte Peter Tschernegg (33.) ausgleichen, ehe Roman Buess (42.) die Gastgeber mit einem Flachschuss in Front brachte. Doch Miralem Sulejmani zirkelte quasi mit dem Pausenpfiff einen Freistoss in die rechte obere Ecke – 2:2.

Mit der Pause kam der Bruch im Spiel der St. Galler. Kaum eine zusammenhängende Aktion war mehr zu sehen, YB dominierte nach Belieben. Und YB machte mit Toren von Guillaume Hoarau und Sekou Sanogo bis zur 54. Minute alles klar.

Elyounoussi trifft, Suchy fliegt

Dank einem Tor von Mohamed Elyounoussi in der 18. Minute entführte der FC Basel 3 Punkte aus Lugano. Der Norweger verwandelte eine Hereingabe von Michael Lang.

In der Folge rannten die Tessiner dem Rückstand hinterher. Ab Minute 23 sogar mit einem Mann mehr: Marek Suchy brachte den alleine losziehenden Alexander Gerndt zu Fall und kassierte die rote Karte. Doch Lugano war in der Offensive harmlos, der FCB brachte die Führung über die Zeit. Die Tessiner liegen nun nur noch 3 Zähler vor Schlusslicht Sion.

