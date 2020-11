Die gesamte Mannschaft inklusive Staff von Challenge-League-Vertreter Neuchâtel Xamax muss sich bis zum 11. November in Quarantäne begeben. Mehrere Tests waren bei Xamax positiv, eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Die Swiss Football League hatte den Antrag der Neuenburger auf Spielverschiebung der Partie vom Dienstag gegen Chiasso bereits am Montag bewilligt. Unklar ist, was mit der Partie vom Freitag gegen Lausanne-Ouchy geschieht.