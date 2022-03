Servette schlägt YB in der 24. Super-League-Runde zu Hause mit 1:0.

Das einzige Tor der Partie erzielt Alex Schalk schon in der 3. Minute.

Damit kann der FC Zürich am Mittwoch mit einem Sieg in Luzern auf 13 Punkte davonziehen.

Dass die Young Boys trotz des grossen Rückstands auf Leader FCZ (10 Punkte) die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben haben, merkte man im Stade de Genève erst ab der 60. Minute. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Gäste endlich spielbestimmender.

Doch zu zwingenden Chancen kam YB trotzdem nicht. Mit einer Ausnahme: In der 87. Minute kam Vincent Sierro freistehend zum Kopfball – der Ball landete aber in den Armen von Jérémy Frick. In der Folge brachten die Genfer den Sieg ohne Probleme über die Zeit.

YB lässt aus – Schalk trifft im Gegenzug

Wenig hatte gefehlt und YB hätte die Partie in ganz andere Bahnen gelenkt. Bereits in der 1. Spielminute kam die Equipe von David Wagner zu einer vorzüglichen Chance. Doch Wilfried Kangas Pass in die Mitte auf Jordan Siebatcheu geriet einen Hauch zu steil.

Und so fiel praktisch im Gegenzug das 1:0 für Servette: Miroslav Stevanovic, der Assist-König der Liga, bediente Alex Schalk, der gekonnt einnetzte. Für den Bosnier Stevanovic war es im 23. SL-Spiel bereits die 16. Torvorbereitung.

00:28 Video Stevanovic auf Schalk: Servette geht in Führung Aus Sport-Clip vom 01.03.2022. abspielen

Eine Reaktion von YB blieb aus. Die «Gelbschwarzen» enttäuschten in der 1. Halbzeit auf der ganzen Linie und agierten gar etwas planlos. Chris Bedia verpasste in der 18. Minute nach einem Fehler von Fabian Lustenberger gar das 2:0 für Servette.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb eine YB-Reaktion vorerst aus. Glück hatten die Berner in der 52. Minute, als Nicolas Vouilloz nach einer Imeri-Ecke nur die Latte traf. David von Ballmoos im Tor, der nach über 4 Monaten sein Liga-Comeback gab, wäre machtlos gewesen.

Zieht der FCZ am Mittwoch auf 13 Punkte davon?

Weil YB in der Folge zwar doch noch aufwachte, aber keine Tore schoss, resultierte für den Meister die 5. Niederlage in der laufenden Saison. Der FC Zürich wird dies mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben. Er kann am Mittwoch mit einem Sieg in Luzern den Vorsprung auf 13 Punkte ausbauen. Als YB-Fan muss man dann schon ein grosser Optimist sein, um noch an eine Titelverteidigung zu glauben.