Die Kontroll- und Disziplinarkommission des Schweizerischen Fussballverbands hat FCZ-Trainer Ludovic Magnin für sein Verhalten nach dem Halbfinal im Schweizer Cup gegen Basel (1:3) für 3 Spiele gesperrt.

Magnin hatte nach Spielschluss Schiedsrichter Stephan Klossner mehrfach lautstark als Betrüger beschimpft. Die Suspension gegen Magnin gilt wettbewerbsübergreifend. Gegen das Urteil kann der FCZ Rekurs einlegen, gegen Sion am Sonntag ist Magnin aber so oder so gesperrt.

Sperre gegen FCZ-Duo, Busse gegen Streller

Zudem kommen auch Ancillo Canepa und Assistenz-Trainer René van Eck nicht ohne Sperre davon. Die beiden hatten in der 81. Minute die technische Zone verlassen und Klossner auf dem Spielfeld bedrängt. Dieser verwies die beiden als Folge davon auf die Tribüne. Das Duo wurde für die nächste Cup-Partie gesperrt.

Auf Seiten des FC Basel wurde Marco Streller mit einer Busse belegt. Der Sportchef hatte die technische Zone betreten, obwohl er nicht auf dem Matchblatt aufgeführt und deshalb nicht berechtigt war, sich im Bereich der Spielerbank aufzuhalten.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 25.04.2019, 20:10 Uhr