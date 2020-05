Bald wieder Fussballspiele mit Fans? Daniel Koch vom BAG stellt eine Rückkehr der Anhänger in die Stadien in Aussicht.

Das dürften viele Sportfans gerne hören: Daniel Koch, Delegierter des Bundesamtes für Gesundheit im Bereich Coronavirus, hält es für möglich, dass bereits im Juli wieder Zuschauer zu Sportveranstaltungen zugelassen werden können. Dies verkündete er gegenüber SRF.

Tracking muss möglich sein

«Der Sport ist ein wichtiger Bereich, dem jetzt auch Lockerungsmassnahmen zustehen. Das gilt auch für die Zuschauer», erklärte Koch. «Der zeitliche Horizont ist schwierig abzuschätzen, es hängt immer von den Fallzahlen ab. Doch sollten diese weiter so sinken wie in den letzten Wochen, dann dürften Sportveranstaltungen mit Zuschauern schon bald, vielleicht bereits im Juli wieder möglich sein», so der 65-Jährige.

Sollten die Empfehlungen Kochs umgesetzt werden, dürfte die Schweiz eine Vorreiterrolle einnehmen. Noch ist die Bahn aber nicht ganz frei. «Am Ende entscheidet selbstverständlich der Bundesrat, er trägt schliesslich die Verantwortung», so Koch.

Eine neue Realität?

Spiele mit Fans wären eine gute Nachricht für alle Sportklubs, die dringend auf Zuschauer-Einnahmen angewiesen sind. Es gehe nun darum, zusammen mit den Klubs ein Konzept zu erarbeiten, wie ein effizientes Tracking in den Stadien möglich wäre, so Koch.

Es müsse jederzeit nachvollzogen werden können, wer sich wo genau im Stadion aufgehalten hat, damit ein möglicher Ansteckungsfall genau zurückverfolgt werden könnte. Das würde bedeuten, dass es bis auf weiteres kein Stehplatz-Angebot gäbe, sondern nur Sitzplätze. Bezüglich Eingangskontrollen und Verpflegungsständen gelte es, nötige Schutzkonzepte zu erstellen.

Monatelange Corona-Pause

Ende Februar wurden erste Spiele in der Super League abgesagt oder verschoben. Im Eishockey fanden die letzten beiden Quali-Runden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, danach wurde die Saison abgebrochen. Auch andere Meisterschaften in diversen Sportarten wie Handball, Basketball oder Volleyball wurden in der Schweiz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie abgebrochen.

In der Super League wird am 29. Mai entschieden, ob der laufende Meisterschaftsbetrieb nochmals aufgenommen wird. Vorerst werden aber nur Geisterspiele möglich sein.