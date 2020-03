Claudius Schäfer äusserte sich auch zu den Diskussionen um den künftigen Modus in der Super League. Diesbezüglich soll in den nächsten zwei Monaten Klarheit geschaffen werden: «Im Sommer 2021 laufen die TV-Verträge aus, für die neuen Verträge braucht es ein Ausschreibungsprozedere, und dafür wiederum benötigen wir Klarheit betreffend Modus. Diese Klärung werden wir in den nächsten zwei Monaten schaffen.»