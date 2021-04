Legende: Der Barrage-Platz liegt bedrohlich nah Der FC Luzern mit Louis Schaub. Keystone

In zwei Wochen wollen Luzern (gegen Aarau) und St. Gallen (bei Servette) den Einzug in den Cupfinal perfekt machen. Die beiden Mannschaften führen derzeit ein Doppelleben. Im Cup haben sie in den letzten Wochen die Siege geholt, die ihnen in der Meisterschaft nicht gelingen: der FC St. Gallen gegen YB und GC mit teilweise mitreissendem Fussball, der FC Luzern gegen Chiasso und Lugano zumindest mit viel Wille und Kampfgeist.

Die Trainer werden nun ganz speziell gefordert sein. Peter Zeidler in St. Gallen und Fabio Celestini in Luzern müssen dafür sorgen, dass der Cup-Traum nicht im Liga-Albtraum endet. Luzern hat es bei seinem letzten Titelgewinn 1992 erlebt mit dem Cupsieg und dem Abstieg in der gleichen Saison.

Abstiegskampf pur

Die nächsten intensiven Tage gehören aber ganz dem Abstiegskampf. St. Gallen spielt am Mittwoch in Lugano, am Wochenende daheim gegen Vaduz und wenige Tage vor dem Cup-Halbfinal in Basel. Die Ostschweizer, das schlechteste Team des laufenden Kalenderjahres, haben in den letzten 7 Spielen nur 3 Punkte geholt. Der Vorsprung auf den Barrage-Platz beträgt nur noch 2 Zähler. Und selbst Schlusslicht Sion könnte Zeidlers Team rasch gefährlich werden, wenn es wieder zum Siegen zurückfindet.

Noch etwas heikler ist die Situation von Luzern mit einem Punkt weniger auf dem Konto als St. Gallen. Auf die Innerschweizer warten in den nächsten anderthalb Wochen Partien gegen Lausanne, Zürich und Vaduz. Am Mittwoch gegen die Waadtländer können die in der Meisterschaft seit 5 Partien sieglosen Innerschweizer immerhin wieder einmal auf die Unterstützung von 100 Fans zählen. Wie wenig es braucht, um in der knappen Meisterschaft seine Stellung frappant zu verbessern, zeigte zuletzt der FC Basel.

Unter dem neuen Trainer Patrick Rahmen schafften die Basler dank Siegen gegen Luzern und Servette den Sprung zurück auf Platz 2. Nun wartet am Mittwoch der FC Vaduz.