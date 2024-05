Die Grasshoppers und der FC Thun trennen sich im Barrage-Hinspiel 1:1.

Der Challenge-League-Klub aus dem Berner Oberland geht in der 52. Minute durch Marc Gutbub in Führung.

Giotto Morandi gleicht für den Rekordmeister in letzter Sekunde per Penalty aus.

In der Schlussphase dieses Barrage-Hinspiels versuchte GC noch einmal alles, um den 0:1-Rückstand noch wettzumachen. Die Gastgeber erspielten sich auch vielversprechende Chancen zum Ausgleich. Tsiy Ndenge, der eingewechselte Pascal Schürpf oder Francis Momoh brachten den Ball aber entweder nicht auf das Tor oder scheiterten am stark reagierenden Mateo Matic.

In der allerletzten Minute war aber auch der Thun-Keeper machtlos. Giotto Morandi verwandelte einen Penalty souverän, nachdem Marco Bürki für ein Handspiel im Strafraum bestraft worden war. GC wendete damit die Niederlage gerade noch ab und verbesserte seine Ausgangslage für das Rückspiel vom kommenden Freitag.

01:25 Video Morandi verwertet späten Handspenalty Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

Die Aufgabe für den Rekordmeister wird aber auch so noch sehr schwierig. Der Challenge-League-Klub Thun ist in dieser Saison zuhause ungeschlagen. Von 18 Partien endeten nur deren drei unentschieden, alle anderen konnten die Berner Oberländer gewinnen. Um nach 2019 den neuerlichen Abstieg zu verhindern, muss der Rekordmeister als erstes Team in dieser Spielzeit in Thun gewinnen.

Gutbub schiesst Thun in Führung

Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli legte den Fokus im Letzigrund auf eine solide Defensive mit dem Ziel, ohne Gegentor zu bleiben. Nach der Pause wagten sich die Thuner aber einige Male in die Offensive – und wurden prompt belohnt. Erst prüfte Leonardo Bertone GC-Goalie Justin Hammel mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, dann setzte sich Linksverteidiger Dominik Franke auf der linken Seite energisch durch. Der Pass des Deutschen fand in der Mitte Marc Gutbub, der aus kurzer Distanz zur Führung traf.

00:48 Video Gutbub vollendet schnellen Thuner Angriff Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Diesen Vorsprung verteidigten die Gäste lange erfolgreich. Durch den späten Gegentreffer brachten sie den Sieg zwar nicht über die Zeit, mit dem Ergebnis können sie im Wissen um ihre Heimstärke dennoch zufrieden sein.