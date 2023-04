Ein desolater FCZ und Siege von Winterthur und Sion machen den Barragekampf in der Super League zu einem Krimi.

Legende: Er mochte nicht mehr hinsehen FCZ-Trainer Bo Henriksen beim Gastspiel in Luzern. Freshfocus/Marc Schumacher

Gemäss Blick sollen die Kabinenwände am Samstag bei der Gästegarderobe in der Luzerner Swissporarena in der Pause gezittert haben. FCZ-Trainer Bo Henriksen soll seinen Unmut ob der schwachen Leistung seines Teams lautstark kundgetan haben. Offenbar wurden anwesende Journalisten, welche die Schimpftirade aufgenommen haben, sogar angewiesen, ihre Mitschnitte zu löschen. Dies lässt viel auf die Wortwahl von Henriksen schliessen.

Genützt hatte die ohrenbetäubende Ansprache wenig: Kurz nach der Pause kassierten die Zürcher das 1:3 und gingen gegen die jungen Luzerner am Ende völlig verdient mit 1:4 unter. «Das war ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen soll», meinte Captain Yanick Brecher nach dem Spiel, «unsere Leistung war unter aller Sau.»

Konkurrenz nutzt die Gunst der Stunde

Von der FCZ-Pleite profitierten am Sonntag sowohl Sion, das nach einem 3:1-Sieg bei GC nach Punkten gleichzog, als auch Schlusslicht Winterthur, das nach einem 3:2-Erfolg in St. Gallen bis auf einen Zähler an die Limmatstädter heranrückte.

St. Gallen avanciert zum Lieblingsgegner der Winterthurer. 3 der bislang 7 Saisonsiege holte der Aufsteiger gegen die Ostschweizer. Ohne die Punkte gegen den FCSG wäre Winterthur mit einem Bein bereits in der Relegation.

Sion seinerseits erfreut sich eines kleinen Zwischenhochs. Nachdem die Walliser in der Liga zwischen Mitte Oktober 2022 und Anfang April 2023 in 15 Spielen ohne Vollerfolg geblieben waren, resultierten aus den letzten 3 Spielen 7 Zähler.

Der Kampf um den Barrageplatz gegen den Dritten der Challenge League (aktuell Wil) verspricht in den letzten 8 Runden der Super League also Hochspannung. 3 Teams sind durch nur einen Punkt getrennt. Und auch GC auf Rang 7 weist nur 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten aus Winterthur auf. Der Rekordmeister gastiert am kommenden Samstag auf der Schützenwiese und würde mit einer Niederlage ebenfalls wieder um den Klassenerhalt zittern müssen.

Zweimal Derby für FCZ

Am 31. Spieltag kommt es im Letzigrund zum Direktduell zwischen dem FCZ und Sion, eine Woche später empfangen die Walliser Winterthur. Da werden die Weichen im Abstiegskampf gestellt.

Und sollte es dem FCZ in den nächsten Wochen nicht gelingen, sich vorzeitig aus dem Sumpf zu befreien, könnte es in der drittletzten und zweitletzten Runde zum Showdown für den amtierenden Meister kommen. Denn erst steht das Stadtderby gegen GC und anschliessend das Kantonsderby gegen Winterthur auf dem Programm.