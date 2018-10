Basel gewinnt die Auswärtspartie der 10. Super-League-Runde in St. Gallen mit 3:1.

Das Heimteam führte zwischenzeitlich, verlor die Partie jedoch in der Schlussphase.

Leader YB gibt erstmals Punkte ab und verliert zu Hause gegen Luzern mit 2:3.

Manch ein Fan mag sich an die erfolgreiche FCB-Zeit zurückerinnert gefühlt haben. Dominiert hatten die Basler in St. Gallen nicht, letztlich aber abgeklärt einen Sieg eingefahren. Etwas, das man sonst nur von Teams kennt, die sich gerade in einem Lauf befinden. Das ist beim FCB momentan bekanntlich nicht der Fall.

Zuffi und Ajeti drehen die Partie

Die St. Galler liessen die Basler zu Beginn jedoch zittern. Nach einer Startphase mit viel Hin und Her ging das Heimteam zuerst in Führung. Vincent Sierro erzielte in der 31. Minute am zweiten Pfosten das 1:0.

Die Antwort folgte prompt: Albian Ajeti verwertete 6 Minuten später seine 3. Grosschance des Spiels zum Ausgleich. Die Partie war geprägt durch viele Offensivaktionen und Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Riveros macht den Deckel drauf

Es waren die Basler, die das bessere Ende für sich behielten. Mittelfeldspieler Luca Zuffi war 9 Minuten vor Schluss auf Höhe des Elfmeterpunktes vergessen gegangen und konnte eine Hereingabe von Ricky van Wolfswinkel einnetzen. Blas Riveros sorgte 3 Minuten später für die Entscheidung.

Damit überholen die Basler in der Tabelle ihren Gegner aus St. Gallen und rücken vorübergehend auf den 2. Rang vor. Die Ostschweizer fallen auf den 5. Platz zurück.

Sendebezug: Radio SRF 1, Live-Einschaltungen, 06.10.2018 ab 19:00 Uhr