Der FC Basel bezwingt Winterthur in der 11. Runde der Super League auswärts mit 6:1.

Xherdan Shaqiri glänzt auf der ausverkauften Schützenwiese mit einem Tor und drei Assists.

Es ist der 3. Sieg in Serie für den FCB.

Im anderen frühen Samstagsspiel feiert Lausanne gegen GC einen 3:0-Heimsieg. Das Spiel zwischen Luzern und Yverdon sehen Sie hier live.

Nach seiner Rückkehr in die Super League brauchte Xherdan Shaqiri etwas Anlaufzeit. Vor dem Gastspiel auf der Schützenwiese war ihm in 6 Einsätzen 1 Assist gelungen. Auf einen Torerfolg musste der Wirbelwind lange warten. Bis der Knoten in Winterthur endlich platzte – und wie.

Shaqiri kam in der 33. Minute einen Meter vor dem gegnerischen Strafraum an den Ball, stoppte ab und schlenzte die Kugel sehenswert zum 3:0 ins weite Eck. Winterthur-Goalie Stefanos Kapino konnte nur zusehen, wie der Ball im Netz einschlug. Der Treffer markierte Shaqiris erstes Super-League-Tor seit 2012 – und nach einer guten halben Stunde auch bereits die Vorentscheidung.

Zuvor hatte sich der 33-Jährige bereits zwei Assists gutschreiben lassen können:

8. Minute: Ein Standard beschert dem FCB die frühe Führung. Shaqiri tritt einen Eckball hoch zur Mitte, wo Kevin Carlos höher stieg als Gegenspieler Tobias Schättin und souverän zum 1:0 einnickt.

Ein Standard beschert dem FCB die frühe Führung. Shaqiri tritt einen Eckball hoch zur Mitte, wo Kevin Carlos höher stieg als Gegenspieler Tobias Schättin und souverän zum 1:0 einnickt. 25. Minute: Der Ball kommt auf der rechten Seite zu Shaqiri, der den Ball über die Winterthurer Abwehrreihe chippt und Bénie Traoré in Szene setzt. Der 21-Jährige hämmert die Vorlage herrlich per Direktschuss unter die Latte und sorgt für das 2:0.

Auch in der 2. Halbzeit omnipräsent

Winterthur bemühte sich zwar um eine Reaktion, konnte der Shaqiri-Show auf der Schützenwiese aber nichts entgegensetzen. Und die herausragende Darbietung des Publikumslieblings war noch längst nicht fertig. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel glänzte Shaqiri mit dem nächsten Assist. Im Strafraum legte er quer für Romario Baro, der in der 48. Minute abgeklärt das 4:0 erzielte.

Die Eulachstädter wurden vor heimischem Publikum regelrecht überfahren – und es kam noch schlimmer. Nur 9 Minuten später folgte das 5. Basler Tor. Wieder stand Shaqiri im Zentrum. Der Angreifer brachte einen Eckball direkt aufs Tor und düpierte damit Kapino, der den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte. Der Treffer ging als Eigentor in die Wertung.

Wenig später wurde Shaqiri unter tosendem Applaus der mitgereisten Basler Fans ausgewechselt. Er sah von der Bank aus, wie seine Teamkollegen gar noch das halbe Dutzend vollmachten. Mit einem schönen Abschluss von der Strafraumgrenze erzielte Marin Soticek in der 72. Minute das 6:0.

In der 90. Minute sorgte der eingewechselte Randy Schneider mit einem sehenswerten Distanzschuss noch für den Winterthurer Ehrentreffer. Es war der Schlusspunkt in dieser Partie, welche die aktuelle Situation der beiden involvierten Teams so deutlich wie nur möglich aufzeigte. Basel jubelte über den 3. Sieg in Serie, während der FCW im 11. Spiel die 8. Niederlage hinnehmen musste und weiter das Schlusslicht der Super League bildet.

So geht es weiter

In der Super League geht es unter der Woche weiter mit der 12. Runde. Winterthur gastiert am Mittwochabend in St. Gallen, Basel trifft gleichentags auswärts auf YB (live bei SRF). Am kommenden Samstag kommt es im St. Jakob-Park dann zur Reprise, wenn der FCB um 18 Uhr die Eulachstädter empfängt.