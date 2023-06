Der erwartete Transfer des Basel-Shootingstars bahnt sich an. Andy Diouf dürfte nach Frankreich zu Lens wechseln.

Diouf steht vor Wechsel in die Ligue 1

Legende: Mittelfeldjuwel Nicht ganz unerwartet muss Basel Andy Diouf ziehen lassen. Keystone/Peter Klaunzer

Der FC Basel dürfte seinen Mittelfeldspieler Andy Diouf verlieren. Der Klub vermeldet, dass der 20-Jährige für Verhandlungen aus dem Trainingslager abgereist sei. Diouf, der in der letzten Saison 57 Spiele für den FCB bestritt und dabei drei Tore erzielte (alle in der Conference League), wird mit dem RC Lens in Verbindung gebracht.

Gemäss dem Sportmagazin L’Equipe soll der Zweitplatzierte der Ligue 1 bereit sein, gut 15 Millionen Franken Ablöse zu zahlen. Diouf war letzten Sommer als Leihspieler von Rennes zu Basel gestossen, Ende Saison zog der Klub dann für rund 5 Millionen Franken die Kaufoption. Beim nordfranzösischen Klub soll Diouf voraussichtlich Seko Fofana ersetzen. Der 28-jährige Franzose ist wohl die nächste Beute der saudi-arabischen Transferoffensive und steht bei Al-Nassr auf dem Zettel.