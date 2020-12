Legende: Gastieren mit dem FCB am Samstag in Vaduz Valentin Stocker und Julian von Moos. Freshfocus

Gewinnt der FCB am Samstag in Vaduz, wäre dies das erste Mal seit über 15 Monaten, dass Basel in der Super League 3 Spiele hintereinander für sich entscheiden kann (damals waren es 4 Siege am Stück). Allein diese Statistik belegt die fehlende Konstanz von «Rot-Blau» in den letzten Monaten, man könnte auch sagen: Jahren.

Siege müssen her, egal wie

Die Inkonstanz des FCB zieht sich auch durch die einzelnen Spiele. Bei den Siegen gegen Servette am letzten Samstag und zuletzt am Mittwoch gegen Sion wechselten sich starke Phasen mit Schwächeperioden ab. Unter die Rubrik «souverän» fiel weder das 1:0 gegen die Genfer noch das 4:2 gegen die Walliser.

Was man den Baslern zugute halten muss: In beiden Partien haben sie Wege gefunden, Rückschläge wegzustecken und die Spiele irgendwie zu gewinnen. Und Punkte sind aktuell das einzige, was das Team von Trainer Ciriaco Sforza weiterbringt.

Pflichtaufgabe im «Ländle»

Will der FCB den Anschluss an die Spitze nicht verlieren, müssen am Samstag in Vaduz 3 weitere Zähler dazukommen. Gegen das Schlusslicht der Super League haben die Basler in bisher 17 Liga-Duellen noch nie verloren (13 Siege, 4 Remis). Aus Sicht von Basel wäre es ein äusserst ungünstiger Zeitpunkt, würde die Serie der Ungeschlagenheit gegen die Liechtensteiner im 18. Aufeinandertreffen enden.

Bereits am kommenden Mittwoch empfängt der FCB den Leader YB. Der Rückstand der Sforza-Equipe auf die Berner beträgt vor dem 11. Spieltag 5 Punkte. Zudem hat Basel im Vergleich mit YB ein Spiel mehr auf dem Konto. Wieder nur 3 Tage später kommt der FC St. Gallen in den St. Jakob-Park.

Die Gegner des FC Basel bis Ende Jahr Datum

Gegner

12. Dezember

Vaduz (a)

16. Dezember

YB (h)

19. Dezember

St. Gallen (h)

23. Dezember

Luzern (a)



Am Samstag hat der FCB in Vaduz die Chance auf die perfekte Woche mit 9 Punkten aus 3 Spielen. Wo genau die Reise der Basler in dieser Saison hingeht, weiss man aber wohl erst eine Woche später.

Live-Hinweis Verfolgen Sie am Sonntag die Super-League-Partie zwischen Lausanne und St. Gallen live auf SRF zwei und in der Sport App. Im Anschluss an das Live-Spiel gibt's alle Tore der weiteren Spiele im gewohnten Service. 15:40 Uhr: Live-Spiel Lausanne - St. Gallen

18:05 Uhr: Super League - Goool