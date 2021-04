Am Samstag gibt Patrick Rahmen seinen Einstand als Basel-Trainer. Am Freitag stellte er sich erstmals den Medien.

Am Dienstag gab der FC Basel die Trennung von Trainer Ciriaco Sforza bekannt. Interimistisch übernimmt der bisherige Assistent Patrick Rahmen den Posten des Chefcoaches. Am Samstag steht der 52-Jährige im Auswärtsspiel gegen Luzern erstmals in der Verantwortung.

In seiner ersten Medienkonferenz äusserte sich Rahmen am Freitag zu seinem neuen Engagement: «Für mich als Basler ist es natürlich eine grosse Sache, hier Trainer zu werden. Es ist sicher eine grosse Herausforderung, aber ich fühle mich gewappnet.»

Dass er gehen musste, war auch für mich keine tolle Sache.

Obwohl er sich über die Beförderung gefreut habe, bedauert Rahmen, dass Sforza seine Koffer packen musste. «Dass er gehen musste, war auch für mich keine tolle Sache.» In seiner Rolle als Assistent sei es für ihn nie in Frage gekommen, sich gross bei Sforza einzumischen. «Aber unsere Beziehung war sehr intakt und ich stand immer zur Verfügung, wenn er eine Frage hatte.»

FCB in der Negativspirale

Auf Rahmen wartet in Basel viel Arbeit. Der FCB konnte von den letzten 10 Spielen nur gerade eines gewinnen, unter anderem schied er im Cup im Achtelfinal gegen den unterklassigen FC Winterthur sang- und klanglos mit 2:6. In der Liga setzte es zuletzt eine 1:2-Heimpleite gegen Vaduz ab. Dieser jüngste Misserfolg kostete Sforza den Job.

Rahmen nannte ein Rezept, wie er die Mannschaft zurück in die Spur bringen will: «Wir müssen die Intensität schon im Training erhöhen.» Dass diese zuletzt gefehlt hatte, bestreitet der Coach nicht. «Es haben einige Sachen nicht gestimmt, sonst wären wir jetzt nicht in dieser Situation.»

Es müssen jetzt Punkte her. Es ist nicht so, dass ich jetzt kommen und sagen kann, wir schauen einfach mal.

Beim Debüt von Rahmen, der Valentin Stocker als Captain zumindest bis zum Saisonende bestätigte, streben die Basler am Samstag in Luzern den ersten Sieg seit dem 13. März an – als es ebenfalls gegen die Innerschweizer geklappt hatte. Der neue Übungsleiter weiss um den Druck, der auf ihm und seinem Spieler lastet: «Es müssen jetzt Punkte her. Es ist nicht so, dass ich jetzt kommen und sagen kann, wir schauen einfach mal.»