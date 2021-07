«Das Gefühl ist für mich immer sehr entscheidend», sagte Holger Badstuber im «sportpanorama». Und er meinte es ernst. Nur gerade 20 Minuten habe das Gespräch mit Luzern-Trainer Fabio Celestini gedauert. Danach habe der 32-Jährige ebendieses gute Gefühl verspürt – und eine Woche später stand er auf dem Luzerner Rasen.

Celestini wollte Badstuber unbedingt, das habe zu seinem Empfinden beigetragen. Der Luzern-Trainer brauche die Erfahrung, die der Champions-League-Sieger von 2013 ihm geben kann. Doch kann ein Spieler, der eben auch zuletzt bei Stuttgarts zweiter Mannschaft gespielt hatte, den FC Luzern weiterbringen? «Wenn ich körperlich in eine gute Verfassung komme, ist das Spielerische kein Problem», ist sich Badstuber sicher.

Der beste Spieler, den ich je hatte

Die körperliche Fitness kann der Innenverteidiger gut gebrauchen: Kaum ein anderer Fussballer fehlte in seiner Karriere so lange verletzt wie er. Seiner Zeit als verletzter Abwesender stehen aber auch hochstehende Spiele in der Bayern- und DFB-Abwehr gegenüber. Und spannende Begegnungen mit Weltklassetrainern:

« Louis van Gaal war der wichtigste Mann in meiner Karriere, weil er Geduld und von Beginn weg Vertrauen hatte.»

war der wichtigste Mann in meiner Karriere, weil er Geduld und von Beginn weg Vertrauen hatte.» « Jupp Heynckes ist ein absoluter Top-Trainer. Er hat menschlich ein unglaubliches Gespür für jeden Spieler und eine unglaubliche Autorität.»

ist ein absoluter Top-Trainer. Er hat menschlich ein unglaubliches Gespür für jeden Spieler und eine unglaubliche Autorität.» «Pep Guardiola hat mich angerufen, als ich 18 Monate verletzt und weg von der Mannschaft war, um zu fragen, wie alles gelaufen sei. Das erklärt unsere Verbindung. Er war ein Perfektionist.»

Guardiola war es dann auch, der Badstuber einmal als «den besten Spieler, den er je hatte» betitelte. So einen Verteidiger, der zudem noch das so genannte Bayern-Gen in sich trägt, kann der FC Luzern gut gebrauchen, will er die Ziele des 31-fachen Nationalspielers erfüllen. Badstuber ist nämlich ambitioniert: «Wir wollen den Cup-Titel verteidigen.»