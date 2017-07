Ben Khalifa: «St. Gallen hat neben Basel das beste Publikum»

Nach vielen Irrungen und Wirrungen in seiner Karriere will Stürmer Nassim Ben Khalifa beim FC St. Gallen endlich durchstarten. Mit den Fans im Rücken.

Einst war Nassim Ben Khalifa das vielleicht meistbeachtete Sturmtalent der Schweiz. 2009 gehörte er zum U-17-Team, das den Weltmeistertitel errang. Der Romand mit tunesischen Wurzeln steuerte damals vier Treffer bei und wurde zum zweitbesten Spieler des Turniers gewählt.

Ben Khalifa mit Hattrick gegen Thun

Odyssee durch halb Europa

Nach dem Grosserfolg wechselte Ben Khalifa mit 18 von GC nach Wolfsburg. Zu früh? Der Durchbruch wollte ihm jedenfalls nie richtig gelingen. Nur 8 Minuten durfte er sich in der Bundesliga zeigen. Stattdessen tingelte er zwischen Deutschland (Wolfsburg, Nürnberg) und der Schweiz (YB, GC) hin und her, gelangte in die Türkei zu Eskisehirspor und nach Belgien zu Mechelen. Danach war er gar drei Monate vertragslos. Am Tiefpunkt.

Saisonstart ausgerechnet gegen Lausanne

Letzte Saison dann der Neustart. Mit 9 Treffern avancierte Ben Khalifa in Lausanne zum erfolgreichsten Torschützen und brachte sich wieder ins Gespräch. Nun soll bei St. Gallen der Trend weitergehen. Vor dem Saisonstart äussert sich der 25-Jährige:

Über die Fans: «Ich weiss, dass in St. Gallen die Erwartungen gross sind. Ich glaube, dass es neben Basel das beste Publikum der Schweiz hat. Das war mit ein Grund für meinen Wechsel. Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel.»

«Vielmehr, als mich im Training über gute Leistungen zu empfehlen, kann ich nicht.» Über seine ersten Tage in St. Gallen: «Ich wurde super aufgenommen – vom Staff, vom Club, vor allem von den Mitspielern. Jetzt muss ich auf dem Platz Taten erbringen.»

Seinen ersten Einsatz hat Ben Khalifa übrigens am Samstag in Lausanne. Also ausgerechnet gegen jenen Club, der ihm zuletzt den Wiedereinstieg ermöglichte.

