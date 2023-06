Für die Berner Young Boys hat das Schwitzen wieder angefangen. Am Freitag nahm der Double-Gewinner das Training für die anstehende Saison auf – keine drei Wochen nach dem Cup-Triumph gegen Lugano.

Kein Wunder, war der Auftakt in die Saisonvorbereitung für den einen oder anderen Spieler etwas harzig. «Die Vorfreude war auch schon grösser», sagt zum Beispiel Angreifer Christian Fassnacht, der sich 10 Tage auf den Malediven erholt hatte. Aber: «Sobald man hier ist und die Jungs sieht, macht es wieder Spass.»

Auch die Motivation ist da. «Die neuen Ziele sind die alten», so Fassnacht. «Wir wollen die Titel der letzten Saison verteidigen.»

Schliessen 02:33 Video Fassnacht: «Die Vorfreude war auch schon grösser» Aus Sport-Clip vom 23.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden. 04:03 Video Lustenberger: «Es geht jetzt darum, sich körperlich vorzubereiten» Aus Sport-Clip vom 23.06.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 3 Sekunden.

Die Champions League ruft

Und natürlich wird diese Saison auch auf europäischem Parkett mit Erfolgen geliebäugelt. Ende August stehen die Playoffs für die Champions League an. Trainer Raphael Wicky gibt das Ziel vor: «Wir wollen die Gruppenphase erreichen. Das ist das, was du als Profi-Fussballer anstrebst. Auch wenn es schwierig wird.»

Einen knappen Monat davor lanciert YB die Mission Titelverteidigung. Die Super-League-Saison beginnt am 22. Juli. Gut möglich, dass der eine oder andere Spieler «Gelbschwarz» bis dahin noch verlassen wird.

Schliessen 04:10 Video Wicky: «Die Spieler sind hungrig auf weitere Titel» Aus Sport-Clip vom 23.06.2023. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 4 Minuten 10 Sekunden. 00:39 Video Wicky: «Natürlich streben wir die Champions-League-Gruppenphase an» Aus Sport-Clip vom 23.06.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Entspannte Kaderplanung

«Interesse gibt es vor allem bei Fabian Rieder und Meschak Elia», verrät Sportchef Steve von Bergen. «Aber der Transfermarkt ist unberechenbar. Wir müssen einfach bereit sein, die Lücken – falls sie entstehen – gut zu schliessen.»

Am Mittwoch vermeldeten die Berner den Zuzug des Stürmers Silvère Ganvoula vom VfL Bochum. «Er ist ein sehr interessanter Spieler. Ich freue mich auf ihn», sagt Coach Wicky und erinnert an die letzte Saison: «Damals starteten wir mit sechs Stürmern in die Vorbereitung, am Ende waren noch vier hier.»

Coach Wicky macht sich ob des Kaders keine Sorgen: «Natürlich wird es Anfragen geben, doch das gibt anderen Spielern die Möglichkeit, sich zu beweisen. So läuft das Fussballgeschäft. Wir werden eine gute Mannschaft haben. Die Spieler sind hungrig.»