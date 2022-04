4 Mal pro Saison kommt es in der Super League zum Zürcher Derby. Routine also? Nicht für Captain Yanick Brecher, wie er gegenüber SRF Sport sagt: «Für mich als Zürcher, der hier aufgewachsen ist und den FCZ im Blut hat, ist es das Spiel, das man einfach nur gewinnen will.» Man merke schon die ganze Woche über, dass etwas Wichtiges ansteht, wenn man in die Stadt gehe und mit Leuten spreche, so der Goalie.

Der 28-Jährige, dessen Status im Klub in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, muss aber nicht im Alleingang für die richtige Einstellung auf dem Platz sorgen: «Da haben wir schon noch ein paar andere Zürcher, die Dampf machen werden», so Brecher vor seinem 14. Spiel gegen GC.

02:13 Video Brecher: «Das Spiel, das man einfach nur gewinnen will» Aus Sport-Clip vom 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das 278. Zürcher Derby FCZ-GC können Sie am Samstag um 17:30 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen.

Auch für FCZ-Trainer André Breitenreiter ist «jedes Derby immer brisant» – unabhängig davon, wie oft es ausgetragen wird. Den Vergleich mit Deutschland, wo Breitenreiter einst bei Schalke - Dortmund an der Seitenlinie stand, will der 48-Jährige nicht so richtig wagen. Am Ende gehe es auch am Samstag einfach darum, «den nächsten Sieg einzufahren, damit wir in der Erfolgsspur bleiben».

00:44 Video Breitenreiter: «Jedes Derby ist brisant» Aus Sport-Clip vom 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Apropos Erfolg: Bei 12 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Basel scheint der FCZ auf dem Weg zum Meistertitel 9 Runden vor Saisonende kaum mehr aufzuhalten. Dass ausgerechnet GC dem Rivalen im Derby ein Bein stellen kann, scheint eher unwahrscheinlich, wirft man einen Blick in die Statistik:

Die letzten 9 Duelle konnte der Rekordmeister nicht mehr für sich entscheiden. In dieser Saison lauteten die Ergebnisse 1:2, 3:3, 1:3 aus GC-Sicht.

Die «Hoppers» warten seit dem 25. Februar 2018 – seit mittlerweile bald 1500 Tagen – auf einen Derby-Sieg. So lange hatten sich die GC-Fans zuletzt in den frühen 50er-Jahren gedulden müssen.

Und auch GC-Trainer Giorgio Contini ist kein «Glücksbringer»: Nur 1 von 19 Spielen gegen den FCZ konnte er für sich entscheiden.

Schliessen 05:14 Video 1. Derby: FCZ feiert gegen GC einen Last-Minute-Sieg Aus Sport-Clip vom 21.08.2021. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 14 Sekunden. 06:01 Video 2. Derby: GC und der FCZ trennen sich unentschieden Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 1 Sekunde. 05:36 Video 3. Derby: Die Live-Highlights vom Duell GC gegen FCZ Aus Sport-Clip vom 05.02.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 36 Sekunden.